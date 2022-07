"Hotel Paradise 5": Marika zdradza prawdę na temat relacji z Grzegorzem. "Były jakieś emocje"

Związek Luizy i Maurycego to jeden z wielu, które powstały dzięki 3. edycji " Hotelu Paradise ". Tych dwoje uwielbiało spędzać ze sobą czas w programie, jednak nie połączyło ich nic więcej oprócz przyjaźni. Widzowie jednak szybko zauważyli, że po powrocie z Zanzibaru Maurycy i Luiza spędzają ze sobą sporo czasu. Zasypywali uczestników pytaniami o związek, jednak oni ciągle zbywali ich żartem. Do czasu. Niedawno Maurycy oficjalnie potwierdził, że Luiza jest jego dziewczyną. Uczestniczka początkowo nie zabierała głosu w sprawie związku, jednak teraz pokazała zdjęcia z randki! Zakochani wybrali się w nietypowe miejsce! Może romantycznie nie było, ale za to nie brakowała wrażeń! Zobacz także: "Hotel Paradise": Luiza i Maurycy są parą! Uczestnik właśnie potwierdził związek! "Hotel Paradise": Luiza na randce z Maurycym Trzecia edycja "Hotelu Paradise" to prawdziwa kuźnia miłości! Związek potwierdziło już aż pięć par: Bibi i Simon , Basia i Krzysiek , Ola i Michał , Kara i Marcin a także Maurycy i Luiza! W przypadku tych ostatnich widzowie podejrzewali już od dawna, jednak dopiero niedawno Maurycy potwierdził, że z Luizą łączy go coś więcej niż tylko przyjaźń: Myślę, że to nie jest dla nikogo zaskakujące, że łączy nas coś więcej. Więc tak, spotykamy się, jest moją dziewczyną i zobaczymy, co z tego będzie - powiedział na Instastories. Z kolei Luiza jest bardzo ostrożna w kwestii upubliczniania związków. Jednak teraz zdecydowała się pokazać jak spędza czas z ukochanym. Zakochani wybrali się na randkę do... strzelnicy! Zrobiliśmy mini zawody i w końcu Maurycemu udało się mnie pokonać. W strzelaniu jest o wiele lepszy niż w UNO - napisała na Instastories Przy okazji pokazała również album pełen romantycznych zdjęć z...