"Hotel Paradise 2": Sonia Szklanowska o nieudanych zabiegach medycyny estetycznej. Pokazała zdjęcia: "Wyglądałam jak potwór"

4. edycja "Hotelu Paradise" za nami. Zdaniem widzów, ale także uczestników poprzednich edycji, ten ostatni sezon należał do najmocniejszych i najbardziej emocjonalnych. Widzowie obserwowali zaciętą walkę mieszkańców raju, którzy niejednokrotnie knuli, snuli intrygi i byli wobec siebie nielojalni. Wiktoria, najbardziej kontrowersyjna postać programu wywołała lawinę komentarzy i skrajnych opinii. Ta edycja może być jednak dopiero początkiem takiej gry. Sonia Szklanowska przewiduje, że będzie coraz gorzej! Uczestniczka zaskoczyła fanów swoją opinią! "Hotel Paradise": Sonia Szklanowska nie wierzy Wiktorii i zapewnia: "To wcale nie wina produkcji" Kontrowersje wokół 4. edycji "Hotelu Paradise" narastały już od pierwszych odcinków. Widzowie szybko spostrzegli, że ten sezon będzie diametralnie różnił się od poprzednich. Choć już w minionych edycjach pojawiały się intrygi , knucia czy nawet zdrady, to jednak tym razem widzowie nie kryli swojego zaskoczenia zachowaniem uczestników, którzy na początku obrali sobie za cel, jak najdłuższe utrzymanie "starej gwardii" czyli tych, którzy w programie pojawili się jako pierwsi, a także nie kryli swojej niechęci wobec Wiktorii. Ostre puszki Pandory , nieprzewidywalne rajskie rozdania, a także samo to, co o produkcji mówiła Wiktoria, skarżąc się na załamanie nerwowe z jej winy... Zachowanie i zastrzeżenia Wiktorii spowodowały mnóstwo komentarzy wśród przede wszystkim uczestników rajskiej gry. Sonia Szklanowska także została zapytana o to fanów. Sonia dotarła w 2. edycji programu do samego finału , a doświadczenia z jej parą także nie należały do najłatwiejszych. Po czyjej stronie teraz staje uczestniczka, produkcji czy Wiktorii? -Co myślisz o Wiktroii z HP4? I o tym, że...