5 z 9

Kasper Nowakowski z „Hotelu Paradise 5”

Kasper ma 23 lata i mieszka w Łodzi. Prowadzi pizzerię, a w weekendy studiuje zarządzani. Zajmował się także modelingiem, zdobył tytuł „Look of the Year 2019”. Ma spore poczucie humoru i otwarcie przyznaje, że marzy mu się sława! Zakochuje się niełatwo, jest bardzo wymagający. Chciałby przekonać się do związków i uwierzyć w miłość, której kompletnie nie rozumie. Jego ideał dziewczyny to ładna, inteligentna, zabawna i wygadana kobieta!