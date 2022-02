"Hotel Paradise" 5: Ola już zyskała miano drugiej Bibi! Dlaczego? 

Internauci ostro krytykują Olę z "Hotelu Paradise" ! Jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek wróciła do programu i mocno w nim namieszała. Ola otrzymała złoty immunitet i mogła zdecydować z którym uczestnikiem chce być w parze - wtedy też ogłosiła, że wybiera Simona przez co Bibi musiała pożegnać się z programem. Powrót Oli i jej decyzja zszokowały fanów "Hotelu Paradise". W sieci pojawiły się mocne komentarze. Fani "Hotelu Paradise 3" oburzeni zachowaniem Oli Ola pożegnała się z programem już kilka tygodni temu. Wtedy to właśnie Simon i Bibi musieli wskazać dwie osoby, które nominują do odejścia z "Hotelu Paradise". Simon i Bibi tłumaczyli wówczas, że Ola oszukała wszystkich uczestników nie przyznając się, że znała wcześniej Michała. Uczestnicy musieli zdecydować, czy z show odejdzie Ola czy Mariusz- większością głosów odpadła wówczas Ola. Teraz Ola wróciła do "Hotelu Paradise" i rozbiła związek Bibi i Simona- niestety, Bibi musiała odejść z programu. Decyzja powracającej do programu uczestniczki zszokowała widzów. Na Instagramie pojawiło się sporo ostrych komentarzy! - No nie cierpię tej Olki. Nie dość że klamczuch to jeszcze to... - Co to ma być? Tragedia serio..... - Kolejny raz pokazala swoja prawdziwa twarz. Kamil ladnie sie pozegnal, a Olka.. - Co za żmija - Taka tania zemsta.....- komentują oburzeni internauci. Pojawiły się również inne głosy. Część internautów rozumie decyzje Oli. - Najlepsza decyzja Olki🔥🔥 - Przynajmniej coś się dzieje 😁 - karma wróciła cwaniaczki🔥 - Ola 🔥🔥 brawo 👏- piszą fani programu. A Wy, co sądzicie o decyzji Oli? Zobacz także: Marcin Grajoszek z "Hotelu Paradise 3" miał długie...