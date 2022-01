"Hotel Paradise 5": Nowa willa ocieka luksusem. Fani jednak narzekają na jeden szczegół 

Już za niespełna dwa miesiące będziemy mogli śledzić na antenie TVN7, 5. edycję "Hotelu Paradise". Ekipa realizująca show, a także prowadząca program, Klaudia El Dursi, już od kilku dni intensywnie pracują na planie, a dzięki InstaStories pięknej modelki, możemy poczuć klimat nowej edycji. Gwiazda regularnie zamieszcza nowe nagrania z nowej lokalizacji programu, a tym razem postanowiła podzielić się swoją wpadką z planu. Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: "Hotel Paradise": Pan Lektor pokazał nagranie z nowej lokalizacji show! Jest pięknie! "Hotel Paradise": Wpadka Klaudii El Dursi na planie 5. edycji Fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością czekają na nową edycję show, jednak do czasu emisji widzowie mogą podglądać to, co dzieje się na planie dzięki relacjom prowadzącej program, Klaudii El Dursi. Gwiazda już od kilku tygodni chętnie dzieli się nowinkami związanymi z jej wyjazdem na nagrania do 5. edycji show. Modelka zdradziła między innymi, że przygotowania do czteromiesięcznego wyjazdu nie należały do najłatwiejszych , bo musiała spakować całą rodzinę na tak długi pobyt. Na szczęście Klaudia El Dursi ze wszystkim wyrobiła się na czas i od kilku dni pokazuje swoim fanom relacje już z nowej lokalizacji "Hotelu Paradise" . Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Zaskakujący wpis Nany o nowej edycji. Co zdradziła? Choć na ten moment nie jest jeszcze znana dokładna lokalizacja 5. edycji show, to jednak wiele wskazuje na to, że realizacja zdjęć odbywa się w miejscu położonym w Ameryce Środkowej . Dzięki instagramowym relacjom Klaudii El Dursi wiemy także, że pierwsi uczestnicy zameldowali się już w "Hotelu Paradise" i nagrania ruszyły pełną parą. Ostatnio bohaterowie show brali już udział w pierwszej programowej grze, a tuż po niej... prowadząca...