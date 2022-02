"Hotel Paradise 5": Nowe zasady w show! Co oznacza "szansa od raju"? 

Właśnie trwają nagrania do piątej i szóstej edycji "Hotelu Paradise". Nowe dwa sezony kręcone są w Ameryce Środkowej. Uczestnicy zamieszkają w luksusowej willi w Panamie. Klaudia El Dursi to jedyna gwiazda programu, która może pozwolić sobie na zdradzanie smaczków zza kulis jeszcze przed startem emisji randkowego show na antenie TVN7. Tym razem główną rolę grały tropikalne temperatury, z którymi wszyscy muszą się mierzyć na planie. Klaudia El Dursi była o krok od wpadki. Ma jednak małą przewagę i nie musi się zbytnio martwić! Zobaczcie, o co chodzi. "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o krok od wpadki przed kamerą Fani "Hotelu Paradise" z niecierpliwością czekają na start piątej edycji randkowego show. Poznaliśmy już kilku pierwszych uczestników m.in. Karolinę Skuratowską , Marikę Worach, Kaspra Nowakowskiego i Kamila Zdziebko . Gwiazdy piątej edycji zamieszkają w ociekającej luksusem willi w Panamie. Takich warunków zazdroszczą im nawet uczestnicy poprzednich edycji, którzy spędzali czas na Bali oraz na Zanzibarze. Klaudia El Dursi chętnie pokazuje smaczki zza kulis. Opowiedziała m. in. o pierwszym "rajskim rozdaniu" czy tym, dlaczego zaledwie kilkaset metrów, które ma na plan podjeżdża samochodem . Teraz podzieliła się kolejnym "rajskim utrapieniem". Chodzi oczywiście o bardzo wysokie temperatury w Panamie, które niestety nie współpracują z idealnym wyglądem przed kamerami, ponieważ ciało... się szybko poci. Klaudia El Dursi ma jednak to szczęście, że nigdy nie miała takiego problemu: Matka natura dała mi niezwykły dar niepocenia się ale tutaj ten dar przestał działać. Może to się wydawać błahe ale przy takiej pracy, jaką wykonuję to jest niezwykle cenne. Prowadząca "Hotelu Paradise" pokazała...