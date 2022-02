"Hotel Paradise": QUIZ z zabawnych momentów z 4. edycji! Sprawdź, ile pamiętasz

Już 21. lutego na antenie TVN7 zobaczymy pierwszy odcinek "Hotelu Paradise 5". Aby umilić wam czas oczekiwania na nowości, przygotowaliśmy zabawny QUIZ z wydarzeń, które miały miejsce w czwartym sezonie. Pamiętacie, co Kisiel zrobił ze specjalnie przygotowanym dla niego placem zabaw? A może pamiętacie, wrzucenie jakiego przedmiotu do basenu wyprowadziło Vanessę z równowagi? Przemek miał również mały wypadek, powtórzył, co się stało tyle razy, że powinniście doskonale pamiętać to do dzisiaj! Jeżeli tęsknicie za uczestnikami 4. sezonu i nie możecie się doczekać "Hotelu Paradise 5" to zapraszamy do zabawy.

