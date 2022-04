"Hotel Paradise 5": Oliwia wyznaje Konradowi, co zaszło między nią a Kubą. Jego reakcja zaskakuje

Upojna noc Oliwii i Kuby z "Hotelu Paradise" nie pozostała bez konsekwencji, jednak zanim przyznali się do niej Konradowi, ubiegła ich inna uczestniczka. Co na to Kondi?

Informacja o upojnej nocy Oliwii i Kuby dotarła do Konrada na samym końcu łańcuszka. Ostatnie "Rajskie rozdanie" pozbawiło go partnerki, na której na prawdę mu zależało. By tego było mało, Oliwia w końcu wyznała Konradowi do czego zaszło między nią a Kubą. Pomimo, że Konrad przyjął wiadomość ze spokojem, raczej nie ma szansy, żeby ci dwoje sparowali się ponownie. Sytuację wyklarowała dodatkowo "Pandora", w której uczestnicy musieli zdobyć się na całkowitą szczerość.

"Hotel Paradise 5": Oliwia wyznaje Konradowi, co zaszło między nią a Kubą. Przed uczestnikami trudna "Pandora"

Poranek w "Hotelu Paradise" był jak zwykle słoneczny i piękny. Jedynie Oliwia i Kuba wydawali się być nieco zmartwieni tym, co przyniesie dzień. Po wspólnie spędzonej nocy Oliwii i Kuby, o której wie coraz więcej uczestników przyszedł czas, żeby wyznać prawdę Konradowi. Chłopak nawet po ostatnim "Rajskim rozdaniu", w którym nie mógł sparować się z Oliwią był przekonany, że szybko wróci do swojej partnerki. Konrad z dnia na dzień zaczął jednak tracić nadzieję na relację z Oliwią. Uczestnik czuł, że dziewczyna go unika, a większość czasu spędza z Kubą. Wszystko wydało się jasne, kiedy tajemnicę wyznała mu Eliza podczas śniadania. Kontrowersyjna uczestniczka powiedziała Konradowi i Marice, że w sypialni Oliwii i Kuby musiało być "grubo". To wystarczyło Konradowi by połączyć kropki. Eliza prosiła jednak o dyskrecję, której sama nie dotrzymała wobec Oliwii za co oberwało się jej w Internecie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia gorzko o Elizie! "Myślałam, że mogę zaufać. Niestety nie jest tak"

Hotel Paradise/Player.pl

Reszta dnia w "Hotelu Paradise" przebiegła pod znakiem zabawy, w której nieświadomie uczestniczyli Panowie. Dziewczyny musiały odnaleźć ukryte w hotelu zadania a następnie nakłonić chłopaków do wykonania ich. Stawką był relaks w SPA, który ostatecznie wygrały uczestniczki programu. Zrelaksowane dziewczyny wróciły do domu by móc przygotować się na wieczorną "Pandorę".

Oliwia postanowiła, że to dobry czas żeby wyjawić swój sekret Konradowi. Uczestnik stracił zaufanie do byłej parterki, mimo to przyjął informację całkiem nieźle. Być może dlatego, że wiedział o niej już wcześniej. Uczestnicy przytulili się na końcu na znak porozumienia i wyglądało na to, że między nimi wszystko jest w porządku.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Marika o seksie Oliwii i Kuby: "Słabo bardzo wyszło"

Hotel Paradise/Player.pl

Po całkiem spokojnym dniu przyszedł czas na więcej emocji. Podczas "Pandory" uczestnicy zadawali sobie jak zwykle trudne pytania, które wymagały szczerych odpowiedzi. Te najtrudniejsze padły tego wieczoru w kierunku Oliwii i Kuby. Po nich już nikt nie miał wątpliwości co do tego, co zaszło w ich wspólnej łazience.

Kuba został zapytany wprost, czy między nim a Oliwią doszło do czegoś więcej niż całowanie. To pytanie zawstydziło uczestników, Kuba odpowiedział szczerze:

- Tak, doszło pomiędzy nami do czegoś więcej.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Jay komentuje upojną noc Oliwii i Kuby. Opublikował wymowne nagranie

Hotel Paradise/Player.pl

Pytania w stronę Kuby i Oliwii dotyczyły także Dominiki. Jedno wywołało u Kuby spore zakłopotanie.

- Czy chciałbyś żeby Dominika wróciła do programu?

Pandora okazała się być trudna także dla Wiktorii, która cieszyła się z powrotu do "Hotelu Paradise" Kaspra. Uczestnik jest teraz w parze z Anitą, która wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierza tego zmieniać. Kasper nie przekreśla relacji z Wiktorią pomimo, że ta usunęła go z programu. Dobrze dogaduje się także z Anitą, która dopiero dowie się, jaką szansę od raju wylosowała po wejściu do "Hotelu Paradise". Jeśli jest immunitet, to Wiktoria może czuć się zagrożona.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kuba żałuje namiętnych chwil z Oliwią! "Nie mamy żadnej relacji"