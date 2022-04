"Hotel Paradise 5": Eliza i Marika kłócą się w sieci! Poszło o niedotrzymanie sekretu Oliwii 

Uczestnicy programu przekonali się, że w "Hotelu Paradise" nic się nie ukryje. Nie tylko za sprawą otaczających ich kamer, "pandory" czy "rajskiej wyroczni", a przede wszystkim z powodu nieodpartej chęci podzielenia się z kimś sekretem. Upojna noc Oliwii i Kuby miała pozostać tylko między nimi. Oliwia, jednak postanowiła podzielić się nowiną z Laurą, Wiktorią oraz Elizą. Jednak ta ostatnia postanowiła podać tę informację dalej... i nie widzi w tym nic złego. Innego zdania jest jednak Marika... Eliza odpowiada jej kąśliwym komentarzem. Specjalnie podkręcają atmosferę w sieci?

"Hotel Paradise 5": Eliza wyjawiła tajemnicę Oliwii. Mocny komentarz Mariki

Historia Oliwii i Kuby w programie była przewrotna. Wejście pięknej blondynki do "Hotelu Paradise" oszołomiło Kubę na tyle, że zapomniał na dobre o stracie swojej ówczesnej parterki - Mariki. Uczestnicy szybko zbliżyli się do siebie i wszystko wskazywało na to, że utworzą silną parę. Do czasu, kiedy tanecznym krokiem do "Hotelu Paradise" weszła Dominika, która tym samym rozbiła parę Kuby i Oliwii. Nowa relacja w programie szybko się rozwinęła. Oliwia pomimo niezadowolenia zaakceptowała fakt, że Kuba tworzy parę z Dominiką i są sobie coraz bliżsi. Tak miało pozostać do końca, ale "Hotel Paradise" bywa bezlitosny i Dominika musiała niedługo potem opuścić program. Kuba nie krył żalu z powodu odejścia jego partnerki. Musiał jednak szybko się pozbierać i od razu zdecydować z kim stworzy nową parę. Ku zdziwieniu wszystkich ten podszedł do Oliwii, z którą nie miał najlepszych relacji. Największe zaskoczenie wśród widzów wywołała pierwsza wspólna noc pary. Oliwia i Kuba zdecydowali się na seks w "Hotelu Paradise". Oliwia nie wytrzymała długo, by zachować tę nowinę dla siebie i powiedziała Laurze, Wiktorii oraz Elizie sądząc, że może im zaufać. Eliza natychmiast podzieliła się informacją z Jay'em. Teraz tłumaczy się na Instagramie. W dodatku pomiędzy nią a Oliwią i Mariką doszło do ostrej wymiany zdań. .

Eliza nie uważa, że podzielenie się sekretem Oliwii w Jay'em było czymś niestosownym. W końcu nie mają przed sobą tajemnic w "Hotelu Paradise":

Kto by się spodziewał ze powiem to komuś kogo uznaje za najbliższą osobę w hotelu i jest dla mnie przyjacielem 😌 masakra - tłumaczyła się Eliza.

Na komentarz Elizy natychmiast odpowiedziała Marika. Uczestniczki nie przepadają za sobą w programie i wszystko wskazuje na to, że podobną relację mają także poza nim.

Nie wiedziałam, że jesteś moją przyjaciółką, że mi też sprzedałaś to info 🤣

Ostra odpowiedź Mariki wywołała szybką reakcję Elizy, która wypomniała zachowanie koleżanki w stosunku do Konrada w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise".

Myślałam, że nie zapamiętasz, bo w głowie będziesz obmyślała plan, co zrobisz stópkami🤪

Wygląda na to, że konflikt w programie poróżnił Marikę i Elizę na tyle, że nie pogodziły się po powrocie do Polski. Jedno jest pewne dwie kontrowersyjne uczestniczki podsycają emocje widzów przed kolejnym odcinkiem "Hotelu Paradise", którego my już nie możemy się doczekać.

