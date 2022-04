Dzisiejsze "rajskie rozdanie" w " Hotelu Paradise " przyniosło sporo emocji. Pierwszy raz w historii programu odpadło aż trzech uczestników na raz! W dodatku pierwszy raz w historii do jednej kobiety podeszło aż trzech uczestników: Michał, Mariusz i Kuba postanowili zaufać Luizie. Kuba pomimo tego, że został w programie nie ukrywał swojej wściekłości na kolegów, którzy odważyli się stanąć przy tej samej uczestniczce, co on. Jego zachowanie zdenerwowało widzów: Zachowanie Kuby? Dno🙈 - pisali Zobaczcie, co się wydarzyło. Zobacz także: Z "Hotelu Paradise" odpadło aż trzech uczestników! Wszyscy pokładali nadzieję w tej samej uczestniczce! "Hotel Paradise": Widzowie wściekli na zachowanie Kuby po "rajskim rozdaniu" Dzisiejsze rajskie rozdanie zakończyło się łzami Luizy. W końcu to ona musiała odesłać aż dwóch uczestników do domu. Odpowiedzialność, jaka na niej spoczęła zdecydowanie ją przerosła. Czułam straszną presję - mówiła przez łzy. Kuba, z którym została w parze podziękował jej za szansę pozostania w programie. Ta decyzja była z kolei szokiem dla Michała, który myślał, że Luiza pomoże mu pomścić Olę, w końcu była jej przyjaciółką w programie. Z kolei Kuba nie krył niechęci do Mariusza i Michała, a jego zachowanie i wiązanka, którą puścił w stronę uczestników zszokowała widzów: Nie podam ręki Michałowi. Ja powiedziałem też wprost, jeżeli podejdzie do Luizy nie będziemy kontynuować relacji poza programem. **uj trudno spalił się. Niech wy***rdala ode mnie, bo nie potrzebuje. Sorry mógł zachować resztki godności. Tekst o godności rozpie*dolił mi łeb i nie wiedziałem czy mam parsknąć śmiechem przy kamerach...