"Hotel Paradise 5": Oliwia gorzko o Elizie! "Myślałam, że mogę zaufać. Niestety nie jest tak"

W 3. edycji "Hotelu Paradise" nadszedł czas powrotów byłych uczestników! Niedawno znów powitaliśmy Basię, a w minionym odcinku do programu wrócił Maurycy. Cała ekipa serdecznie przywitała chłopaka z wyjątkiem jednej osoby - Kuby. Jego zachowanie ostro skomentowali fani show! Co piszą? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Fani żałują, że Basia wróciła? Już pokłóciła się z Krystianem! Ostre komentarze "Hotel Paradise": Kuba niezadowolony z wejścia Maurycego! Fani komentują jego zachowanie Wygląda na to, że uczestnicy 3. edycji "Hotelu Paradise" są naprawdę bardzo zgrani i jedynie Kuba ciągle widzi jakieś problemy. W szczególności dało się to zauważyć w minionym odcinku, gdy wszyscy mieszkańcy hotelu (oczywiście z wyjątkiem Kuby), bardzo ucieszyli się z powrotu Maurycego. Była wielka radość, euforia i nawet sam Maurycy chyba nie spodziewał się tak ciepłego przyjęcia. Tak mnie przywitali, że w ogóle odleciałem. Nie wiedziałem gdzie jestem - cieszył się Maurycy. Jednak, gdy Kuba zauważył, że Maurycy stanowi dla niego realne zagrożenie i może odbić mu Luizę, nie ukrywał swojej frustracji. Otwarcie komentował, że nie podoba mu się Maurycy, a gdy zobaczył, że Luiza zaczęła rozmawiać z nim sam na sam, powiedział: Lubisz się pchać śmierci w ogień? - zapytał groźnie Kuba Maurycego. W zapowiedzi kolejnego odcinka mogliśmy zobaczyć, że to nie będzie koniec ostrych zachowań Kuby po wejściu Maurycego. Internauci są zszokowani tym, co zobaczyli w minionym odcinku i w mocnych słowach skomentowali zachowanie chłopaka. - Komentarz Kuby odnośnie Maurycego? Dno!! Program programem, ale mieć taki brak szacunku do człowieka którego prawie się nie zna? To niestety jest już wrodzony brak kultury...