Justyna Michałowska z "Hotelu Paradise" nie ukrywa, że medycyna estetyczna jest jej bliska i chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych kolejne zabiegi i operacje plastyczne. Niedawno uczestniczka 3. edycji zdecydowała się na powiększenie pośladków BBL oraz liposukcję brzucha, a wcześniej wprost mówiła o operacji piersi i korekcie nosa. To jeszcze nie wszystko! Okazuje się, że Justyna z "Hotel Paradise" znów odwiedziła gabinet medycyny estetyczne i tym razem usunęła kwas hialuronowy z ust. To trzeba zobaczyć! Justyna z "Hotelu Paradise" zmniejszyła usta Justyna z 3. edycji "Hotelu Paradise" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym prezentuje swoje usta w naturalnym wydaniu i w wersji powiększonej. Kobieta zdradziła, że już od 7 lat stosuje ten zabieg u siebie i teraz zdecydowała się na przerwę i usunęła kwas. Usunęłam kwas z ust 😱 Jakie macie zdanie na temat powiększania ust? Poddałyście się kiedyś zabiegowi powiększania ust ? Ja po 7 latach permanentnego powiększania ust powróciłam do ich naturalnej formy i jest mi niezwykle trudno oswoić się z ich aktualnym wyglądem. - wyznała Justyna Michałowska na Instagramie. Zdania Internautów na temat aktualnego wyglądu ust Justyny z "Hotelu Paradise" po hialuronidazie są mocno podzielone. Co prawda większość uważa, że w naturalnym wydaniu kobieta wygląda o wiele lepiej. - Są extra 😍 nie powiększaj już więcej bo masz czym wysyłać buziaki 😂 - Dużo lepsze mniejsze😍 - piszą fanki Niektóre obserwatorki, szczególnie jeśli same korzystają z zabiegu powiększania ust, uważają, że Justyna powinna sama wybrać czy lepiej czuje się w naturalnych ustach czy powiększonych. - Nie no kochana, jak czujesz się lepiej w większych to...