"Hotel Paradise 5": Dominika wyznaje co było jej największym rozczarowaniem. Chodzi o Kubę?

Dominika przeżyła trudne chwile po powrocie do "Hotelu Paradise". Uczestniczka zdradziła fanom, do kogo ma największy żal!

Dominika weszła do "Hotelu Paradise" jako energiczna i uśmiechnięta tancerka, kiedy opuszczała program nie miała już powodu do śmiechu. Kilka miesięcy po emisji programu, uczestniczka zdradziła co było jej największym rozczarowaniem w Panamie. Zaskakujący komentarz Dominiki!

"Hotel Paradise 5": Dominika o rozczarowaniu w programie

Dominika nie wspomina najlepiej swojego powrotu do "Hotelu Paradise". Na uczestniczkę czekała informacja, że jej były partner - Kuba, chwilę po jej odejściu, spędził noc z piękną Oliwią. Mimo, że para bardzo dobrze się dogadywała, to od chwili incydentu ich kontakt znacznie się pogorszył. Tuż po emisji programu na Dominikę dowiedziała się, że Oliwia i Kuba zostali parą i pozostają w szczęśliwym związku do dziś. Para swoją relacją wzbudziła wśród uczestników mieszane uczucia. Nikt nie wierzył, że ich związek przetrwa, a Oliwia zdradziła, że niektórzy uczestnicy "Hotelu Paradise" wciąż źle im życzą. Mimo, że Dominika znalazła się w centrum miłosnego trójkąta, to po programie wolała unikać tematu Oliwii i Kuby. Dziś uczestniczka postanowiła odpowiedzieć fanom na pytanie dotyczące jej największego rozczarowania w programie.

-Jeżeli chodzi o hotel to na tamten moment rozczarowałam się po ponownym wejściu, ale tak jak piszę - na tamten moment - wyznała fanom na Instagramie.

Dominika opowiedziała także fanom, co było jej największym życiowym rozczarowaniem. Okazało się, że uczestniczka w życiu miewała bardziej bolesne doświadczenia niż to, którego doznała w "Hotelu Paradise". Dominika wyznała, że straciła w życiu przyjaciółkę i to było dla niej największym ciosem.

-W życiu rozczarowałam się wiele razy, ale najbardziej utkwił mi moment w pamięci, kiedy myślałam, że mam siostrę, która tak jak ja skoczyłaby za mną wszędzie, a gdy tylko zaczęłam spełniać swoje marzenia i wyszłam spod koca, odwróciła się ode mnie - bardzo źle się o mnie wyrażała. Zazdrość to bardzo brzydka cecha, ale takiej zazdrości, jak wtedy nie widziałam nigdy - wyznała.

Z kim Dominika utrzymuje kontakt po "Hotelu Paradise"?

Dominika nie ukrywa, że z niektórymi uczestnikami nie zamierza odnawiać kontaktu. Jednak w gronie jej najbliższych przyjaciół znalazło się parę osób z ostatniej edycji "Hotelu Paradise". Tancerka wyznała, że utrzymuje kontakt z Jay'em i Elizą. Uczestniczka widuje się także z Karoliną, Klaudią i Kasprem.

Dominika może cieszyć się sympatią także innych uczestników, do których należy Sevag, Marika oraz Wiktoria. Mimo wielu przykrych doświadczeń, Dominika może liczyć na wsparcie także przyjaciół nie związanych z "Hotelem Paradise".

