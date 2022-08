"Hotel Paradise": Łukasz już planuje ślub z ukochaną! Gdzie odbędzie się uroczystość?

Łukasz z "Hotelu Paradise" w rozmowie z mediami opowiedział o ślubnych planach! Były uczestnik randkowego show nie ukrywa, że razem z narzeczoną rozpoczęli już poszukiwania idealnego miejsca na uroczystość. Czy zakochani powiedzą sobie "tak" w Polsce i czy na ceremonii pojawią się koledzy Łukasza z "Hotelu Paradise"? Jest komentarz!

Fani "Hotelu Paradise" z pewnością doskonale pamiętają, że Łukasz wziął udział w czwartej edycji programu. Niestety, jak już wiemy, Łukasz w hicie Telewizyjnej Siódemki nie znalazł miłości- stało się to dopiero jakiś czas po odejściu z programu. Początkowo internauci podejrzewali, że Łukasz z "Hotelu Paradise" spotyka się z inną uczestniczką show, ale szybko okazało się, że jego partnerką jest piękna Agata. Kilka dni temu okazało się, że Łukasz z "Hotelu Paradise" oświadczył się swojej partnerce. W sieci pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia, a internauci ruszyli z gratulacjami.

Teraz Łukasz w wywiadzie dla serwisu cozatydzien.tvn.pl zdradził, że razem z narzeczoną rozpoczęli już planowanie ślubu.

Obydwoje marzymy o pięknym ślubie. Bierzemy dwie opcje pod uwagę: tradycyjny ślub w Polsce lub piękną ceremonię w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół w Grecji- wyznał Łukasz. Agata właśnie krzyczy, że Grecja, więc chyba nie mam nic do gadania i decyzja podjęta- żartował były uczestnik "Hotelu Paradise".

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": nieudany początek wakacji Jaya i Elizy. Co się wydarzyło?

Łukasz z "Hotelu Paradise" przyznał, że jeszcze nie ma wyznaczonej konkretnej daty ślubu, ale już zapowiedział, że zamierza zaprosić na uroczystość innych uczestników programu Telewizyjnej Siódemki.

Nie wyobrażam sobie, by świętować ten dzień bez nich. W końcu jesteśmy jedną, wielką hotelową rodziną- powiedział dla cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Znamy datę premiery! Duże zmiany w emisji show

Instagram @lukasz_jaros_official

Przypominamy, że Łukasz oświadczył się swojej ukochanej w jednej z modnych restauracji we Wrocławiu. Okazuje się jednak, że początkowo były uczestnik "Hotelu Paradise" planował, żeby ich zaręczyny odbyły się w Dubaju.

Na jesieni czeka nas wycieczka do Dubaju na event z mojej grupy, którą prowadzę. I plan był taki, by oświadczyć się tam w trakcie eventu, na scenie przy 40 tys. publiczności z całego świata. Ale po potajemnej konsultacji z Agatą, szybko wybiłem sobie ten pomysł z głowy, ponieważ Agata to straszny wstydzioch. Więc zaplanowałem ten dzień od nowa- Łukasz wyznał w rozmowie z serwisem.