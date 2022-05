"Hotel Paradise 5": Oliwia knuje z Grzegorzem za plecami Kuby?! "Jak się uda to wszystko..." 

To "Rajskie Rozdanie" będzie emocjonujące. Finał "Hotelu Paradise" zbliża się już wielkimi krokami. Wiadome jest, że podczas dzisiejszych eliminacji odpadną aż dwie osoby: jedna podczas "Rajskiego Rozdania"a jedna tuż przed, co będzie konsekwencją przegranej konkurencji. Jednak warta uwagi jest także rozmowa Oliwii i Grzegorza... Do tej pory wydawać by się mogło, że Oliwia nie widzi świata poza Kubą, jednak okazać się może..., że mocno knuje z Grzegorzem!

Jak się uda to wszystko to jutro będzie takie działanie, że sobie nie wyobrażasz - powiedział Grzegorz do Oliwii tuż po "Rajskiej Wyroczni".

Co planują?

"Hotel Paradise 5": Oliwia założyła pakt z Grzegorzem?! "Chce zabiegać o serduszko Oliwki"

Dziś w "Hotelu Paradise" nie brakowało emocji. Po powrocie Dominiki do show, wiadomo, że przed "Rajskim Rozdaniem" w programie jest zbyt wiele osób. Wątpliwości uczestników rozwiała Klaudia El Dursi, zapraszając ich na sportową konkurencję. Zespół został podzielony na dwie grupy, których kapitanami były nowe osoby - w tym przypadku Grzegorz oraz Dominika, którzy niedawno wrócili do "Hotelu Paradise". W wyniku zabawy, przegrana drużyna (Dominiki) automatycznie została zagrożona. Zwycięzcy mieli za zadanie wskazać jedną osobę z przeciwnej drużyny, która opuści program jeszcze przed "Rajskim Rozdaniem" z jednoczesnym zakazem uprzedzania o tym zagrożonej grupy. To największy sprawdzian dla Jay'a, który musi ukryć to przez Elizą.

Jednak nie to okazuje się być najbardziej ciekawym fragmentem programu. Oliwia, która ostatnio wydawała się nie widzieć świata poza Kubą... zaczyna knuć przeciwko niemu?! Kamera nagrała jej rozmowę z Grzegorzem tuż po "Rajskiej Wyroczni":

- Dzisiaj podejdę do Kuby

- Ale ja to wiem

- Ale...

- Tez to wiem,

- Wiesz, o co mi chodzi?

- Wiem! Jak się to uda... Jak się uda to wszystko to jutro będzie takie działanie, że sobie nie wyobrażasz. Zaatakuję cię tak, że nie pytaj - powiedział podekscytowany Grzegorz.

Po chwili wyznał, że zamierza walczyć o Oliwię:

Oliwka mi się podoba. Chcę zabiegać o serduszko Oliwki.

Dużo do myślenia widzom w tej kwestii może dać pytanie Grzegorza podczas 'Rajskiej Wyroczni". Uczestnik zapytał wprost:

Czy Oliwia powiedziała komuś coś o naszym pakcie na małe paluszki?

Otrzymał wówczas satysfakcjonującą odpowiedź, że... nie. O jakim konkretnie planie mówił? Czy to możliwe, że Oliwia potrafi grać aż tak dobrze? W końcu wydawało się, że powrót Dominiki, która miała dobrą relację z Kubą naprawdę ją zmartwił i sprawił, że poczuła się niepewnie.

Tuż po odejściu Dominiki z "Hotelu Paradise", Kuba i Oliwia uprawiali seks w programie, co ich naprawdę zbliżyło. Oliwia nie żałuje seksu z Kubą i wyznała, że chce walczyć o swoje szczęście. Kuba po powrocie Dominiki miał mętlik w głowie i przyznał, że nie wie, z którą z dziewczyn chciałby kontynuować relację. Ostatecznie jednak zdecydował, że będzie to Oliwia i dał jej tę gwarancję jeszcze przed "Rajskim Rozdaniem", uprzedzając o tym Dominikę:

- Proszę nie ciągnij mnie za język, bo nic nie powiem, ale na tę chwile wybiorę Oliwkę, więc jak bedziesz miała możliwość to... A później porozmawiamy

- Nie mamy o czym. Ja nie jestem ślepa Kuba. Widzę, jak się zachowujecie do siebie i nie jestem głupia

Dominika nie ukrywa, że ma żal do Kuby i do Oliwii. Jednak czyżby to nie ona rozdawała karty podczas najbliższego "Rajskiego Rozdania"? Pozostaje również kwestia decyzji wygranej drużyny. Przypomnijmy, że w zagrożonej grupie są: Dominika, Grzegorz (nowy), Eliza, Konrad, Kasper i Laura.