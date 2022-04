"Hotel Paradise": Takiego "Rajskiego Rozdania" jeszcze nie było! Uczestnicy nie kryli zdziwienia

Za nami ostatnie "rajskie rozdanie" w drugim sezonie " Hotelu Paradise "! Tym samym poznaliśmy finałowy skład. Nie będzie już zamian par, w tych duetach uczestnicy zawalczą o główną wygraną. Na kilka godzin przed wieczorem eliminacyjnym Sonia wygrała immunitet! To zagwarantowało jej wejście do finału z wybranym przez siebie uczestnikiem. Jej decyzja zszokowała wszystkich. Zobaczcie, kogo wybrała i kto w związku z tym wyborem musiał pożegnać się z programem. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Dominika jest wściekła na uczestników! Bartek zmieni zdanie po tym, co usłyszał!? "Hotel Paradise 2": Ostatnie "rajskie rozdanie w sezonie". Kto odpadł? Emocje w "Hotelu Paradise 2" sięgają zenitu! Ostatnie w tym sezonie "rajskie rozdanie" wyłoniło finałowy skład drugiej edycji. Jeszcze kilka godzin wcześniej Sonia obawiała się o swoją obecność w programie. Wszystko przez niezdecydowanie Łukasza, który nie potrafił określić czy woli ją czy Julię. Chwilę później to ona rozdawała karty na polu gry. Klaudia El Dursi przeprowadziła uczestniczkom test wiedzy o uczestnikach. Ta, która rozwiązała go najlepiej otrzymała immunitet, który gwarantował jej obecność w finałowym tygodniu z wybranym przez siebie partnerem. Sonia okazała się bezkonkurencyjna. Wtedy mogła już bez problemu wyeliminować Julię, jednak czy chciała iść dalej w duecie z Łukaszem? Uczestnik nie wyrażał swojego zadowolenia: Nie wybieraj mnie po prostu - powiedział Robert również odciągał Sonię od postawienia na siebie. Nie jest tajemnicą, że to właśnie z nim Sonia przeżyłaby wymarzony finał. Zastanawiała się również nad wyborem Adama: Zastanawiam się czy nie wybrać Ciebie Adam i nie odwdzięczyć Ci się za to, co ci kiedyś...