"Hotel Paradise 5": Nowa uczestniczka w programie rozbije silną parę! Czy ich relacja przetrwa?

Nowa dziewczyna dokona nieoczywistego wyboru, jedna z uczestniczek poczuje zagrożenie. Co tym razem wydarzy się w "Hotelu Paradise"?

Powrót Mariki do "Hotelu Paradise" wzbudził zamieszanie, ale to nie koniec niespodzianek. Uczestnicy przekonają się co znaczy prawdziwa wytrwałość. W programie pojawi się też nowa para, w zupełnie nieznanym dotąd składzie.

"Hotel Paradise 5": Nowa uczestniczka pozbawi jedną z dziewczyn partnera

Każdy dzień w programie jest wyzwaniem. Dopiero co w "Hotelu Paradise" pożegnaliśmy Kacpra i Nikolę, by zaraz potem przywitać ponownie dobrze nam znaną uczestniczkę - Marikę. Jej wejście zaskoczyło wszystkich. Przy okazji mogliśmy poznać nowego mieszkańca "Hotelu Paradise" - Grzegorza, dzięki któremu Marika wróciła do gry. Każdy zaczął zastanawiać się jaki plan będzie mieć dziewczyna. Kuba zmartwił się najbardziej powrotem Mariki do "Hotelu Paradise", a wszystko przez ich bliską relację w programie. Teraz pragnie skupić się na Dominice.

Podczas zabawy, gdzie uczestnicy mogli odpowiedzieć na krępujące pytanie lub wypić obrzydliwy koktajl wyszło do kogo tak na prawdę żal ma Marika. Na pytanie "którą z osób poświęciłabyś żeby pozostać w raju"? Dziewczyna bez zastanowienia wskazała jednego uczestnika.

- Jay'a, odpowiem szczerze, bo sk*rwił mnie po prostu. Przepraszam ale tak uważam - odpowiedziała.

Po zabawie uczestnicy postanowili wyjaśnić tę sytuację. Marika ma żal do Jay'a nie za to, że decyzją jego i Elizy miała opuścić "Hotel Paradise" a przez to, że zarzucił jej mówienie nieprawdy.

Na rozluźnienie sytuacji uczestniczki dostały zadanie. Miały opisać swoich partnerów za pomocą rymowanki. Nie wiedziały jeszcze, że z pozoru niewinna zabawa zadecyduje o dalszym przebiegu dnia. Wszystkie kartki z opisami domowników trafiły do rąk nowej uczestniczki - Laury. Ta, na podstawie opisu, mogła wybrać trzech uczestników, którzy najbardziej przypadli jej do gustu.

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Wpadka Klaudii El Dursi? Pożegnała uczestniczkę, która... wróciła do show!

Hotel Paradise/Player.pl

Na razie niewiele wiemy o Laurze. Z rozmowy z prowadzącą Klaudią El Dursi mogliśmy zaledwie dowiedzieć się kilku rzeczy na temat jej gustu co do mężczyzn. Laura szuka wysokiego faceta z pięknym uśmiechem. Nie przepada za whiskey z colą ani za zakalcem. Więcej na temat tajemniczej uczestniczki z pewnością dowiemy się w kolejnych odcinkach. Wiemy natomiast, że spośród trzech wybranych przez nią mężczyzn znajduje się jej nowy partner!

Wybór Laury padł na Jay'a, Grzegorza i Kubę. O tym, kto będzie nowym partnerem dziewczyny zadecydowała konkurencja na siłę i wytrwałość. Panowie wraz ze swoimi obecnymi partnerkami wybrali się na plażę, gdzie czekało na nich wyzwanie. Zasady były proste. Mężczyźni musieli utrzymać za pomocą liny huśtawkę na której siedziała ich obecna partnerka. Ten, który pierwszy puści linę wróci do hotelu z nową partnerką - Laurą.

Zobacz także: "Hotel Paradise". Luiza ocenia zachowanie Mariki: "Nie lubię, jak dziewczyny tak łatwo dają się chłopakom!"

Hotel Paradise/Player.pl

Każdy zawodnik wykazał się wytrwałością. Pierwszy puścił linę Kuba, tym samym przestał być w parze z Dominiką. Dziewczyna nie kryła smutku. Obwiniała się za przegraną swojego partnera. Po konkurencji Kuba udał się prosto na randkę, gdzie poznał swoją nową partnerkę. Myślicie, że relacja Dominiki i Kuby przetrwa próbę?

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Nikola szczerze o dziewczynach. "Czy Eliza cię tam źle przyjęła"?