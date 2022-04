"Hotel Paradise 5": Kuba gorzko o powrocie Mariki do programu. "Przeraziłem się"

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał! W "Hotelu Paradise" przyszedł czas na wielkie powroty byłych uczestników, a w raju na nowo zawitała Marika. Ponowne pojawienie się w show jednej z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 5. edycji programu sprawiło, że w sieci zawrzało. A co o całej sytuacji sądzi jej były telewizyjny partner, Kuba? Zdecydował się na szczere wyznanie!

"Hotel Paradise 5": Kuba szczerze o powrocie Mariki do programu

Widzowie Telewizyjnej Siódemki już przyzwyczaili się do tego, że "Hotel Paradise" bywa naprawdę nieprzewidywalny. Liczne konkurencje, a także pakty uczestników niejednokrotnie prowadzą do eliminacji najsilniejszych graczy. Jednak w raju nic nie dzieje się bez powodu. Byli bohaterowie show mogą bowiem liczyć na łut szczęścia w postaci przywrócenia ich do programu. Ostatnio wielką szczęściarą okazała się Marika, która powróciła do "Hotelu Paradise" w towarzystwie nowego przystojniaka - Grzegorza.

Jak zapowiedziała na samym wstępie, teraz nie będzie brała jeńców i zamierza zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel i zajść aż do wielkiego finału. Trzeba przyznać, że nowe oblicze uczestniczki i jej nastawienie sprawiło, że pozostali uczestniczy poważnie zaczęli obawiać o swoje dotychczasowe pozycje. Stresu nie kryła m.in Dominika, a także jej partner Kuba, który przez eliminacją Mariki z programu tworzył z dziewczyną wyjątkowo zgrany duet.

- Gdy Mery weszła, to trochę się przeraziłem, bo bardzo bałem się, że będzie chciała wejść z buciorami w naszą relację z Domi, a naprawdę w tamtym okresie dobrze nam się układało, więc nie wiedziałem co mnie czeka - przyznał Kuba na swoim InstaStories.

Instagram @kubi_hotelparadise5_official

Podczas instagramowego Q&A chłopak zdecydował się także zdradzić, czy powrót Mariki do programu ucieszył go, czy też skutecznie pokrzyżował jego dotychczasowe plany.

- Czy szczerze cieszyłeś się, że Marika wróciła? - dopytywali Kubę fani. - Jasne, że tak. Niezależnie, czy to była kobieta czy facet, ja zawsze się cieszyłem, bo wiedziałem, że coś się będzie działo w "Hotelu" - przyznał.

Czy to oznacza, że niebawem czeka nas wielki powrót jednego z wyeliminowanych przystojniaków? Czy do "Hotelu Paradise" wróci Kasper, który postawił wszystko na jedną kartę, wybierając uczucia do Karoliny, a może będzie to Kamil, Grzesiek, a może Rafał, którzy nie zagrzali w programu zbyt długo? Cóż, pozostaje nam śledzić kolejne odcinki "Hotelu Paradise".

Instagram @kubi_hotelparadise5_official

Powrót Mariki bez wątpienia sprawił, że zarówno Kuba, jak i Dominka nie czuli się już tak pewnie, jak dotychczas. Przypominamy, że tuż przez usunięciem Mery z programu, charyzmatyczna blondynka tworzyła zgrany duet właśnie z Kubą. Para nie szczędziła sobie wymownych spojrzeń, komplementów, a także czułości, a ich namiętny pocałunek wywoła prawdziwe poruszenie nie tylko wśród uczestników "Hotelu Paradise", ale też widzów miłosnego hitu TVN7.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Swoich obaw nie kryją także Sevag, Eliza oraz Jay. To właśnie za sprawą ich decyzji Marika musiała opuścić "Hotel Paradise". Czy przywrócona do show uczestniczka postanowi się na nich zemścić? Czy na widzów czekają kolejne kłótnie Mariki i Elizy, które jeszcze niedawno jawnie wyzywały się od żmij?

My już nie możemy doczekać się kolejnych odcinków rajskiego hotelu!