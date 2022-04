"Hotel Paradise 5": Wpadka Klaudii El Dursi? Pożegnała uczestniczkę, która... wróciła do show!

4. edycja "Hotelu Paradise" wciąż trzyma widzów w napięciu, program ani na chwilę nie zwalnia i obfituje w zaskakujące zwroty akcji. Uczestnicy kontrowersyjnego show wciąż pozostają więc w kontakcie z fanami i swoimi komentarzami i nieoczywistymi opiniami podkręcają jeszcze ciekawość widzów. Najważniejsze jest jednak to, żeby żaden z nich nie ujawnił zbyt wiele przed kolejnym odcinkiem programu. Tymczasem Klaudia El Dursi chyba nieco pospieszyła się ze swoim postem, w którym pożegnała się już z Launo, choć widzowie nie mieli jeszcze okazji zobaczyć jak uczestniczka odpada z programu. Duża wpadka? "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi zbyt wcześnie zdradziła, że program opuści Launo? Fani: "Klaudia, co to za spoiler !!!" Klaudia El Dursi pochwaliła się zdjęciem zrobionym przed drzwiami do "Hotelu Paradise". Każdy uczestnik, który odpadnie, ma właśnie takie zdjęcie z prowadzącą. Zazwyczaj fani mogą zobaczyć i komentować fotografię dopiero po tym, gdy dana osoba odpadnie z programu. Klaudia El Dursi opublikowała jednak swoje zdjęcie z Launo przed emisją odcinka, w którym uczestniczka de facto odpada! Mimo że widzowie mieli okazję zobaczyć zapowiedź, z której wynikało, że prawdopodobnie to właśnie Launo opuści program , i tak przedwczesne dodanie zdjęcia przez Klaudię najwyraźniej zepsuło niektórym oczekiwanie na to, co dalej wydarzy się z najbardziej kontrowersyjną mieszkanką "Hotelu Paradise" Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo zrobiła sobie botoks. 21-latka pochwaliła się efektami zabiegu Fani oburzają się na Klaudię El Dursi, która wyjawiła, że w odcinku, który dopiero będzie emitowany w telewizji, Launo naprawdę opuści program! Do końca przecież nie było wiadomo, czy nieświadomej eliminacji Launo przez...