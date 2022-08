"Hotel Paradise 5": nieudany początek wakacji Jaya i Elizy. Co się wydarzyło?

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" jest naprawdę bogata w uczucia! Jeszcze w żadnej polskiej edycji nie powstało aż tyle szczęśliwych par! Co prawda niedawno Simon i Bibi ogłosili swoje rozstanie, ale wygląda na to, że kolejna para może dołączyć do grona szczęśliwców! Podpytywani przez fanów uczestnicy postanowili skomentować swoje relacje: Jest zdecydowanie coś więcej O kogo chodzi? Czy właśnie kolejna para się ujawniła? Zobacz także: "Hotel Paradise": Basia ostro komentuje rozstanie Bibi i Simona. Ma dość Nowa para wśród uczestników "Hotelu Paradise 3"? Uczestnicy " Hotelu Paradise 3 " nie mogą narzekać na brak relacji, które zrodziły się na rajskim Zanzibarze. Początkowo widzowie byli zauroczeni piękną relacją Basi i Krystiana, którzy wygrali "Hotel Paradise". Niestety miłość zwycięzców nie przetrwała, a o rozstaniu poinformowali tuż po finale . Mocną więź zbudowali także Simon i Bibi. Niestety również ten związek nie przetrwał , mimo tego, że Bibi niedługo wcześniej wybaczyła Simonowi zdradę . Dużym zaskoczeniem był związek Oli i Michała , który w "Hotelu Paradise" budził mnóstwo kontrowersji. Uczestnicy mimo początkowego sceptycznego nastawienia kolegów i widzów, do dziś cieszą się miłością. W związku pozostali także Kara i Marcin. Zakochani niedawno wprowadzili się do wspólnego mieszkania w Warszawie. Kolejną parą, która poznała się w 3. edycji "Hotelu Paradise" są Maurycy i Luiza a także... największe zaskoczenie czyli Basia i Krzysiek . Chociaż w programie nie przyszło im przez głowę, że mogliby być razem, dziś nie widzą bez siebie życia. Wygląda jednak na to, że to nie koniec niespodzianek. Widzowie "Hotelu...