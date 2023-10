Jay i Eliza z 5. edycji show "Hotel Paradise" po programie prowadzą wspólne, barwne życie, obfite w liczne eventy i projekty. Swoją codzienność niezwykle ochoczo relacjonują za sprawą mediów społecznościowych. Teraz poinformowali wiernych fanów, że wybierają się na wspólne wakacje. Na jaki kierunek postawili tuż po egzotycznej Panamie?

"Hotel Paradise": Jay i Eliza i ich pierwsze wspólne wakacje

Jay i Eliza w programie "Hotel Paradise" byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par minionej, 5. edycji. Niektórzy z uczestników oraz widzów zarzucali im nieszczerość, kierowaną chęcią dojścia do samego finału. Co prawda stanąć na ścieżce lojalności im się nie udało - Eliza i Jay zostali wyrzuceni z programu tuż przed finałowym odcinkiem, jednak zdecydowanie wygrali coś więcej. Para udowodniła, że ich relacja była szczera - Jay i Eliza do dzisiaj są w szczęśliwym związku. Co więcej, razem mieszkają i tworzą wspólne projekty, na czele z kanałem na YouTube. Teraz z kolei zakochani postanowili pójść śladami innej, hotelowej pary - Laury i Kaspra z "Hotelu Paradise", którzy spędzili upojne chwile na wakacjach. Na jaki kierunek postawili? Jay zdradził to na swoim Instagramie:

- Jak już wiecie, bo Eliza się wygadała, lecimy na Teneryfę

Instagram @eliza.milewska

Zakochana para najbliższe dni spędzi na bajecznej, wulkanicznej wyspie. Od początku trwania wakacyjnego urlopu możemy także liczyć na ich relacje, zamieszane na Instagramie. Póki co Jay i Eliza poinformowali swoich fanów, że szczęśliwie dolecieli, a następnie udali się do miejsca wypoczynku. Z instagramowych relacji dowiadujemy się także, że zakochani wynajęli apartament z widokiem na ocean oraz, że na wakacje nie pojechali sami! Towarzyszą im znajomi.

- Życzymy Wam miłego dnia - słyszymy na relacji Jaya

Ich na pewno taki będzie! Nie da się ukryć, że para jest w szampańskich nastrojach.

Instagram @eliza.milewska

Jay i Eliza to jedna z nielicznych par, które przetrwały także poza kamerami. Do tego grona, ku zaskoczeniu widzów należy także Kuba i Oliwia oraz Kasper i Laura - duet, który okazał się największym szokiem minionego sezonu. Nie da się jednak ukryć, że to Jay i Eliza w "Hotelu Pardise" byli faworytami, którzy teraz mogą się pochwalić dużą rzeszą wiernych fanów. Jesteśmy pewni, że Ci będą śledzić ich wakacyjne losy. Nam natomiast pozostaje życzyć udanego wypoczynku hotelowej parze.

Instagram @eliza.milewska

Instagram @eliza.milewska