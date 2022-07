"Hotel Paradise 5": Eliza zapytana o ciążę, padła twierdząca odpowiedź

Marietta i Chris, zwycięzcy programu "Hotel Paradise" , wzięli udział w kontynuacji programu, w odcinkach specjalnych po powrocie z Bali - „Hotel Paradise – Powrót z Raju”. Uczestnicy, w tym Marietta i Chris również, za pomocą kamerek internetowych odczytywali pytania, po czym na nie odpowiadali. Jedno pytanie wzbudziło najwięcej kontrowersji. A mowa o pytaniu o powiększeniu rodziny: Czy planujesz powiększyć rodzinę z Chrisem? - to było jedno z pytań skierowanych do Marietty. Zobacz także: O którym programie mowa - "Love Island" czy "Hotel Paradise"? Sprawdź się w naszym quize! Marietta postanowiła odpowiedzieć, jednak najpierw głos zabrał Chris: Słuchajcie, musimy wam coś powiedzieć… - zaczął mówić Chris. To jest dobry moment. Jestem w ciąży! - dodała Marietta. Wszyscy na chwilę zamilkli i naprawdę uwierzyli, że para z "Hotel Paradise" spodziewa się dziecka, po czym Marietta się zreflektowała i dodała, że był to zwykły żart... Nie chciałabym rzucać słów na wiatr. Z Chrisem dobrze mi się żyje, bardzo bym chciała rzeczywiście, żeby to brnęło w tym kierunku. Jeżeli tak się stanie, to będzie super, ale zobaczymy. To są bardzo poważne deklaracje - stwierdziła Marietta. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris przeprasza Lexi, a ona zazdrości Marietcie ich relacji! O co chodzi? Bardzo żałujemy, że Chris i Marietta na razie nie będą mieć dziecka. Ale kto wie? Może już za jakiś czas informacja o ciąży Marietty nie będzie już tylko żartem... Wyświetl ten post na Instagramie. ...