Marika niewątpliwie była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci 5. edycji "Hotelu Paradise", a jej kąśliwe uwagi nie wszystkim przypadały do gustu. Doszło nawet do tego, że zawsze opanowany Kasper nie wytrzymał i powiedział wprost, co o niej sądzi. Czy teraz tego żałuje?

"Hotel Paradise 5": Kasper wbijał szpile Marice. Teraz się tłumaczy

Ostatnia, 5. edycja "Hotelu Paradise" upłynęła pod znakiem szalonych imprez, nieoczekiwanych zmian partnerów, zmyślnych paktów i rodzącego się na naszych oczach związku Jay'a i Elizy. Niestety, była programowa partnerka chłopaka nieustannie nie dawała za wygraną, atakując ciemnowłosą piękność nie tylko na ekranie, ale też w sieci. Instagramowe kłótnie Elizy i Mariki z "Hotelu Paradise" głośno komentowali nie tylko sympatycy show, ale też jego uczestnicy. Wśród nich był również Kasper, który nie omieszkał wbić Marice kilku szpil.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, czy hotelowy przystojniak żałuje swoich słów. On i Marika już się pogodzili?

