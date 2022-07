"Hotel Paradise 5": Marika i Grzegorz są parą?! Ostatnie nagranie daje do myślenia

Łukasz niedawno dołączył do ekipy "Hotelu Paradise", jednak już udało mu się podbić serca fanów. Obecnie chłopak tworzy parę z Wiktorią, ale czyżby to miało się wkrótce zmienić? Ostatnio Łukasz odpowiadał na pytania internautów, a jedno z nich dotyczyło tego, czy czekają nas jeszcze jakieś zaskoczenia w programie. Z odpowiedzi Łukasza jasno wynika, że będzie działo się naprawdę dużo, ale czy przy tym chłopak nie zdradził zbyt wiele? Co z jego relacją z Wiktorią? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise": Launo o najpiękniejszym momencie w programie. Wbija szpilę Przemkowi "Hotel Paradise": Łukasz szczerze o swoich dalszych losach w programie Emocje w "Hotelu Paradise" sięgają zenitu. To już naprawdę ostatnie chwile uczestników w rajskim hotelu i za niespełna miesiąc poznamy wielkich zwycięzców 4. edycji programu. W programie co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji i niesamowitych niespodzianek, a w ostatnich odcinkach ogromnym zaskoczeniem dla widzów okazało się być pożegnanie Miłosza z programem . Partner Wiktorii zaryzykował w jednej z konkurencji i niestety, to ryzyko się nie opłaciło. Na jego miejsce wszedł nowy uczestnik, Łukasz, który został od razu sparowany właśnie z Wiktorią. Relacja, którą stworzyli Wiki i Łukasz na razie ma się dobrze - jednak czy wkrótce się to zmieni? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Natka ostro komentuje zachowanie Wiktorii! Łukasz postanowił ostatnio odpowiedzieć na pytania od fanów, które otrzymał na swoim Instagramie. Choć oczywiste jest, że do końca emisji programu uczestnicy nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy w "Hotelu Paradise", ani jak wygląda ich życie uczuciowe...