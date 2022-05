"Hotel Paradise 5": Marika opublikowała wymowne zdjęcie z Elizą. Pogodziły się po finale?

Do finału jeszcze kilka dni, a widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą już się doczekać aż dowiedzą się jak potoczyły się losy ich ulubieńców po powrocie do Polski. Eliza i Marika nie ukrywały, że za sobą nie przepadają, na Instagramie pomiędzy nimi doszło do nie jednej przykrej wymiany zdań. Tym razem zaskoczyły widzów wymownym zdjęciem. Czy Eliza i Marika dogadały się po "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, co pojawiło się w sieci.

"Hotel Paradise 5": Jakie są relacje Elizy i Mariki po finale?

Kolejna, 5. już edycja kontrowersyjnego, randkowego show "Hotel Paradise" zmierza ku końcowi - jeszcze w tym tygodniu przekonamy się, kto stanie na ścieżce lojalności oraz zada sobie kluczowe pytanie - miłość, a może pieniądze? Tymczasem jednak losy uczestników są naprawdę przewrotne - szczególnie, że Ci już dawno są poza bramami hotelu, nie mogą narzekać na nudę! W ostatnim czasie Sevag z "Hotelu Paradise" przeszedł metamorfozę, fundując sobie nową fryzurę, Laura tłumaczyła się z namiętnych pocałunków w "Hotelu Paradise", a inni odcinają kupony od sławy. W miniony weekend Marika hucznie obchodziła swoje urodziny. Wśród opublikowanych fotek pojawiła się także taka z Elizę, a ci co bacznie śledzą ich ruchy po programie, wiedzą, że nie raz już dochodziło pomiędzy nimi do spięć!

Instagram @eliza_hotelparadise5_official

"Hotel Paradise 5": Eliza i Marika pogodziły się po finale?

Eliza bawiła się wraz z innymi uczestnikami "Hotelu Paradise" na urodzinach Mariki. Na zdjęciu, które pokazały w sieci obie wyglądają na naprawdę rozbawione i szczęśliwe, a ponadto pozują w serdecznych objęciach.

Dwie żmije w jednym miejscu - napisała z przekąsem Eliza.

W programie "Hotel Paradise" panie faktycznie pokazały przysłowiowe pazurki, co więcej - nie pałały do siebie sympatią. Wszystko zaczęło się od rywalizacji o Jay'a. Początkowa relacja chłopaka z Mariką była spisana na straty - szczególnie kiedy w rajskim hotelu pojawiła się Eliza. Dziewczyny nie kryły, że nigdy nie były przyjaciółkami - z ich ust niejednokrotnie padały także mocne słowa, szczególnie po programie, co fani mogli zaobserwować w sieci. Eliza nawet zaatakowała Marikę w sieci, po jednym z odcinków "Hotelu Paradise". Marika komentowała relacje z Elizą z "Hotelu Paradise" i wprost pisała o "kwasach", które wyszły po programie. Musiała się tłumaczyć, ponieważ jak słusznie zauważyli widzowie, wychodząc ostatecznie z "Hotelu Paradise" rozstała się ze wszystkimi w zgodzie, w tym również z Elizą. Wygląda jednak na to, że uczestniczki nie spisały swojej znajomości na straty.

Hotel Paradise/Player.pl

Marika wzruszyła się nawet, gdy podczas jednego z "Rajskich Rozdań" w "Hotelu Paradise" Jay namiętnie pocałował Elizę i wyznał jej miłość. Eliza i Marika z pewnością spotkają się jeszcze przed finałem podczas finałowej "Pandory", bez względu na to, czy Eliza i Jay wciąż będą walczyć o finał, czy odpadną tuż przed nim. Myślicie, że dziewczyny wyjaśnią widzom niedługo, co pomiędzy nimi zaszło, że wcześniej tak mocno obrażały się w sieci?