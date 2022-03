W "Hotelu Paradise" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, jednak to w mediach społecznościowych uczestników prowadzona jest prawdziwa wojna podjazdowa i walka o uwagę fanów. Najnowsze InstaStories Elizy i Mariki doskonale to pokazują. Dziewczyny konflikt z programu postanowiły przenieść na Instagram, gdzie teraz wzajemnie obrzucają się oskarżeniami. O co tym razem im poszło?

"Love Island 5": Marika atakuje Elizę na Instagramie

Relacje pomiędzy Mariką, a Elizą z 4. edycji "Hotelu Paradise" od początku były wyjątkowo napięte. Najpierw Marika nazwała Elizę "żmiją" zarzucając jej zbytnie adorowanie swojego ówczesnego programowego partnera Jay'a, później było jeszcze gorzej. Dziewczyny nie szczędziły sobie uszczypliwości i zawistnych spojrzeń, a gdy Marika wyzwała Jay'a od "frajerów" nad rajskim hotelem zawisły czarne chmury. Dziewczyny jawnie emanowały wzajemną niechęcią, a szalę goryczy przelała szalona noc, podczas której Marika postanowiła namiętnie pocałować się z nowym mieszkańcem "Hotelu Paradise" - Kubą. Z pozoru niewinny gest wywołał burzę w rajskim hotelu.

Jay zarzucił parze brak szacunku, również Eliza nie szczędziła Marice i Kubie gorzkich słów krytyki. By tego było mało, niedługo po pamiętnej nocy nastąpił sądny dzień i to właśnie decyzją Sevaga, Elizy i Jay'a, Marika musiała pożegnać się z programem. Od tej pory dziewczyny regularnie dogryzają sobie w mediach społecznościowych. Tym razem Marika postanowiła jednak pójść o krok dalej. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" nie tylko zdradziła, co wydarzy się w najnowszym odcinku show, ale w ostrych słowach zaatakowała Elizę w sieci!

Pewnie część z was już ogląda Playera, części innej zwracać uwagi nie będę, bo nie mogę zdradzać takich szczegółów, jeśli nie macie Playera, natomiast mogą się pie***lnąć w głowę te osoby, które mówiły, że cokolwiek z mojej bliskości było za szybko i tyle - zaczęła Marika, zdradzając na InstaStories, co niebawem wydarzy się w najnowszym odcinku "Hotelu Paradise".

Po czym w ostrych słowach zaatakowała Elizę.

- Jakby to powiedziała moja mama, "kogoś chyba swędzi" - dodała.

Następnie opublikowała kadr z najnowszego odcinka "Hotelu Paradise", którego emisja zaplanowana jest na wtorek, 29. marca. Mary nie tylko zdradziła, co wydarzy się w odcinku, ale też w kąśliwych słowach oceniła taniec Elizy, która podobnie jak pozostali uczestniczy show, dała się porwać szalonej nocy twerkowania i wraz z Sevagiem i innymi uczestnikami prezentowała przed kamerami swoje taneczne umiejętności, jakich nauczyła się dzięki nowej mieszkance "Hotelu Paradise" - Dominice.

- Może w więzieniu tak uczyli, jak wiele innych rzeczy, np. nazewnictwa - drwi Marika.

Tym samym była uczestniczka rajskiego hotelu nawiązała do swojego głośnego spięcia z Elizką. Po tym, jak Marika nazwała Jay'a "frajerem", Eliza stanęła w obronie chłopaka tłumacząc, że taka nomenklatura jest wyjątkowo obraźliwa szczególnie w środowisku więziennym.

Na reakcję Elizy nie trzeba było długo czekać:

- Pogadamy, jak się skończy emisja, bo niestety nie mogę zdradzać co się działo po - przyznała Eliza, uszczypliwie uderzając z Marikę, która chętnie publikuje treści związane z programem, jeszcze przed emisją na antenie TVN7. - Myślę, że macie na co wyczekiwać i dopiero okaże się, co kogo swędziało. Ah no i będę miała osoby, które potwierdzą kochana, więc się lepiej szykuj - dodała.

Marika nie była dłużna telewizyjnej partnerce Jay'a. Pewna siebie blondynka nie tylko zarzuciła Elizie kłamstwo, ale też zasugerowała jej sianie fermentu jedynie dla zwiększenia zasięgów mediach społecznościowych.

- Z mojej strony odbijanie piłeczki kończy się w tym momencie, myślę, że w trakcie emisji widzowie widzą, co gdzie kogo ciągnie i kto ma parcie na szkło + bycie instacelebrytką robiąc sztuczne dramy, co by nakręciło follow - grzmi Marika. - Polecam dalsze wymyślanie fake uczestników etc. Buziak Słońce - Dorośnij - zakończyła Marika.

Czy słowa Mariki odnoszą się do największego sekretu "Hotelu Paradise", jaki niedawno zdradził Jay przyznając, że do programu niebawem wejdzie tajemnicza Kasia, a może miała na myśli coś innego? Jedno jest pewne, konflikt pomiędzy Mariką, a Elizą tak szybko się nie wyciszy. Do akcji bowiem już wkroczyli pozostali uczestnicy "Hotelu Paradise", którzy postanowili zająć mocne stanowisko w sprawie medialnej wojny pomiędzy Elizą, a Mariką.

