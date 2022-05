"Hotel Paradise 5": Wiktoria wbija szpilę kolegom z show? "Dla rozgłosu..." 

Wiktoria i Miłosz z "Hotelu Paradise" opublikowali na Instagramie wpisy, w których skomentowali swoje odejście z programu. Co napisali po emisji ostatniego odcinka randkowego show ze swoim udziałem? Czy jeszcze wrócą do "Hotelu Paradise"? Jest szczere wyznanie Miłosza i piękne podziękowania Wiktorii, która zwróciła się do swojego partnera z programu. Nie uwierzycie, jak go nazwała! Wiktoria i Miłosz odpadli z "Hotelu Paradise" Wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już za kilka dni dowiemy się, kto wygra najnowszą odsłonę wielkiego hitu Telewizyjnej Siódemki. Niestety, w ostatnim odcinku okazało się, że tuż przed finałem z programem musieli pożegnać się Wiktoria i Miłosz, którzy najgorzej poradzili sobie z zadaniami podczas konkurencji "Rajskie Igrzyska". Wiktoria nie ukrywała emocji i łez odchodząc z programu. Dziękujemy za przygodę. Dużo się działo, jak wiecie. See you na Pandorze. (...) Cieszę się, że tym razem razem wychodzimy- mówiła Wiktoria. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha o udziale w show: "Wszystko mnie przygniotło" Internauci byli rozczarowani odejściem Wiktorii i Miłosza z "Hotelu Paradise". A jak swoje odpadnięcie z programu skomentowali sami zainteresowani? Czy jeszcze wrócą do hotelu? Miłosz postawił sprawę jasno! Więcej nie wrócimy, nie martwcie się! 😅 Dziękujemy za wspólne chwile wszystkim, którzy nam dopingowali! Przygoda życia!♥️ Wracamy do Polszy z tarczą!- napisał Miłosz i oznaczył pod swoim wpisem Wiktorię. Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria jednak razem?! Zdradził ich ten szczegół ...