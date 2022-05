"Hotel Paradise 5": Jay namiętnie pocałował Elizę. Widzowie: "Jakie to było piękne"

W " Hotelu Paradise 3 " zaczyna robić się coraz ciekawej, a kiedy do programu weszła 20-letnia Kara, żadna z uczestniczek już nie czuła się pewna swojej pozycji. Mimo zawiązanych sojuszy i poważnych deklaracji, wszyscy powoli zaczynają myśleć głównie o tym, jak znaleźć się w finale. Podczas ostatniej Puszki Pandory przyznała to również nowa uczestniczka. Kara potwierdziła, że pojawiła się w hotelu po to, żeby grać i ma zamiar spędzić na Zanzibarze jak najwięcej czasu. Który z chłopaków postanowi ją ocalić? Wygląda na to, że to Krystian będzie jej bohaterem. Po wspólnej randce pomiędzy tą dwójką wiele się zmieniło. "Hotel Paradise 3": Krystian wybierze Karę? Tym razem podczas Rajskiego Rozdania władze będą miały dwie uczestniczki - Kara, która obecnie jest w parze z Marcinem, oraz Ewa, która tuż przed całym zamieszaniem została singielką. Obie dziewczyny otrzymały z tego powodu wiele przywilejów i mogły wybrać się z panami zarówno na krótsze, jak i dłuższe randki. Wygląda na to, że Kara na dobre zrezygnowała z podboju serca Marcina i Simona, i upatrzyła sobie kolejny cel - Krystiana! Chciałabym poznać go więcej i ogółem zostać tu - mówiła idąc z nim na randkę. Ku zdziwieniu widzów, Krystian, który do tej pory trzymał wszystkie dziewczyny w tak zwanej rezerwie, podczas randki z Karą nie mógł przestać mówić! Widać było, że ta dwójka naprawdę świetnie się ze sobą dogaduje i to do tego stopnia, że już po kilku minutach zaczęli rozmawiać o tym, co wydarzy się kiedy wrócą z rajskiego Zanzibaru do Polski, a Krystian już zaprosił nową koleżankę na wspólne wyjścia. Uczestnik nie ukrywa, że Kara wpadła mu w oko. Ja wiedziałem od początku, że Karina jest barwną osobą, że ma...