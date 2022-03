"Hotel Paradise": Jay zdradził największy sekret show?! "Wolno ci podawać takie informacje?"

Robert Kapica to jeden z najpopularniejszych uczestników 2. edycji "Hotelu Paradise". Co prawda w programie nie udało mu się znaleźć miłości, ale na szczęście długo nie był singlem, bo w jego życiu pojawiła się piękna Sylwia. Para ogłosiła swój związek pod koniec listopada 2020 roku, a niedawno dowiedzieliśmy się również o ich zaręczynach. Wygląda jednak na to, że to dopiero początek wielkich wydarzeń w życiu zakochanych, bo teraz Robert wyjawił, że planuje ślub z Sylwią! Kiedy będzie ten piękny dzień? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia i Krystian nie mają ze sobą kontaktu? Ma do niego żal o zachowanie w programie? "Hotel Paradise": Robert i Sylwia już niedługo wezmą ślub? Robert Kapica zyskał popularność i sympatię fanów, dzięki udziałowi w drugiej edycji "Hotelu Paradise" . W programie jego partnerką była Magda Jankowska i wszystkim wydawało się, że ta dwójka będzie tworzyć również zgodną relację po udziale w show. Tak się jednak nie stało, a Robert i Magda rozstali się w dość napiętej atmosferze . Ale widocznie tak miało być, bo pod koniec 2020 roku, serce Roberta zabiło mocniej do pięknej blondynki o imieniu Sylwia. Ich relacja rozwija się w błyskawicznym tempie! Zaledwie po pół roku związku, Robert zdecydował oświadczyć się Sylwii . She said yes 🥰😀 - napisał uczestnik "Hotelu Paradise 2" na swoim profilu na Instagramie, publikując zdjęcia z sesji zdjęciowej ze swoją obecną narzeczoną. Wyświetl ten post na Instagramie. ...