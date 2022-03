Tego, że Launo będzie musiała opuścić "Hotel Paradise" jeszcze niedawno nie spodziewał się zupełnie nikt. Jednak takie są zasady programu, że czasami uczestnicy muszą pożegnać się z dalszą grą w sposób niespodziewany i niesprawiedliwy. Pod koniec wczorajszego odcinka, zanim Launo zdążyła spakować swoje walizki, w "Hotelu Paradise" pojawiła się Klaudia El Dursi. Swoją mowę rozpoczęła od słów: Ja wiem, że zawsze moje przyjście budzi emocje, czasami nadzieję na jakieś zmiany... Czy tym razem w programie miał miejsce ponowny zwrot akcji? Czy Klaudia El Dursi zdecydowała się dać kolejną szansę Launo? Uczestniczka zalała się łzami. Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo pokazała zdjęcia bez tatuaży. Wyglądała lepiej? "Hotel Paradise": Launo cała we łzach opuszcza program. Wzruszające pożegnanie Launo Klaudia Kardel była w " Hotelu Paradise " od samego początku. Najpierw związała się z Przemkiem, a ich para wydawała się być nie do ruszenia. W pewnym momencie zaczęły pojawiać się jednak pierwsze problemy, a Launo postanowiła dać szansę Michałowi, który spodobał jej się niemalże od razu. Niestety, podczas ostatniej konkurencji sprawdzającej wiedzę uczestników o partnerkach, Michał poległ. W konsekwencji otrzymał czarnego motyla, co znaczyło, że jego partnerka musi opuścić program . Michał miał wyrzuty sumienia, że Launo musi odejść z "Hotelu Paradise" przez niego. Osobiście musiał przekazać partnerce złą nowinę, a Launo nie kryła żalu do Michała, że w wielu kwestiach jej nie słuchał, gdyby był uważny i mniej chaotyczny to znałby odpowiedzi na co najmniej część pytań. Wiadomość o porażce jednak przyjęła z godnością: - Przepraszam - powiedział...