"Hotel Paradise 5": Nowa uczestniczka Dominika rozgrzała uczestników do czerwoności! Kim jest?

Jeszcze do niedawna Dominika i Artur byli jedną z par, która może czuć się pewnie w " Hotelu Paradise 2 ". Artur walczył o swoją partnerkę jak lew. Uniósł się nawet w momencie, w którym Bartek próbował zaprosić uczestniczkę na wspólne śniadanie. Doprowadziło to do naprawdę ostrego spięcia pomiędzy chłopakami. Jednak Dominika zaczyna być coraz mniej pewna swojego programowego partnera. Zaczyna być także nieco zazdrosna o Julię. Czy ma powody? Po dzisiejszej "puszce Pandory" Artur zaprosił Dominikę do poważnej rozmowy: Jak nie chcesz to nie muszę podchodzić do Ciebie na "rajskim rozdaniu". Przecież nie odpadniesz. Bartek jest singlem i do ciebie podejdzie. Dominika była zszokowana wyznaniem partnera. Czyżby jej obawy nie były bezpodstawne? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Robert oświadczył się Magdzie?! Uczestnicy byli w szoku "Hotel Paradise 2": Artur i Dominika nie będą już razem? Odkąd Artur pojawił się w "Hotelu Paradise 2" jest w parze z Dominiką. Najbardziej ucierpiał na tym Bartek, który aktualnie ponownie jest singlem. To właśnie przez Artura stracił szansę na relację z uczestniczką, chociaż oboje darzą się wielką sympatią. Jeszcze do niedawna Artur walczył o Dominikę jak lew, jednak w dzisiejszym odcinku przyznał: Nie jestem w żadnen sposób zazdrosny o Dominikę, może dlatego, że zupełnie nic do niej nie czuje, a może dlatego, że potrzebuje o wiele więcej czasu, żeby coś poczuć do niej. We wczorajszym odcinku Dominika odbyła szczerą rozmowę z Julią, w której przyznała, że widziała jak Artur gładził ją po nodze. Poczuła się również urażona tym, że Artur komplementuje wszystkie dziewczyny oprócz niej. Julia uspokoiła koleżankę, zapewniając, że pomiędzy nią a...