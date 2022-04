"Hotel Paradise 3" Simon pochwalił się dziewczyną! Fani są zachwyceni: "Jaka ona jest piękna"

"Hotel Paradise" dla Simona i Bibi był programem odnalezienia prawdziwej miłości. To właśnie tam para rozpoczęła swoją relację niemal na samym początku i utrzymała ją do samego końca. Fani mocno wierzyli, że Bibi i Simon przetrwają zderzenie z rzeczywistością i ułożą sobie wspólnie życie. Para przeszła różne zawirowania i nawet miała w planach wspólnie zamieszkać. Między nimi jednak zaczęło się psuć, a wspólny wyjazd do Sopotu ostatecznie przekreślił tę relację. Czy jednak miłość tych dwojga się odradza? Fani z wielkim zaskoczeniem obserwowali, że Bibi i Simon spędzają znów wspólny wyjazd nad morzem i doskonale się bawią. Czy to oznacza, że do siebie wrócą? Jest odpowiedź uczestnika. "Hotel Paradise" Simon i Bibi do siebie wrócą? "Co ma być, to będzie" Rozstanie Simona i Bibi, zdecydowanie najbardziej ulubionej pary "Hotelu Paradise" spadło na fanów, jak grom z jasnego nieba. Smutną wiadomość przekazał wówczas na swoim Instagramie Simon, który nie ukrywał łez bólu i smutku. Później Bibi przyznała, że rozstanie, choć bolesne było nieuniknione, ponieważ zakochanych dzieliło zbyt wiele różnic. Simon jest pełnym energii imprezowiczem, a Bibi to zdecydowanie introwertyczka. Simon zresztą już raz mocno nadwyrężył zaufanie swojej ukochanej właśnie podczas jednej z imprez. Uczestnik, mimo że był w związku z Bogusią, dał się ponieść szaleństwu nocy i pocałował się z Moniką Kociołek z Teamu X , co spostrzegawczy fani nagrali i opublikowali w internecie. Ten przykry incydent na szczęście nie wpłynął na związek Bibi i Simona, choć Bogusia ostrzegała, że jeśli sytuacja się powtórzy, to ich związek się zakończy. Jak na razie żadne z byłych partnerów nie chce przyznać co się...