"Hotel Paradise 5": Kasper tłumaczy swoje zachowanie względem Karoliny! "Nie bawiłem się nią"

Wszystkie oczy widzów wpatrzone są w Kaspra, który musi zdecydować, z którą partnerką stworzyć parę. Do wyboru ma aż trzy piękności z czego dwie są jego byłymi partnerkami. O względy Kaspra szczególnie walecznie stara się Karolina, której natarczywe zachowanie zdenerwowało uczestnika oraz...widzów "Hotelu Paradise". Teraz Kasper tłumaczy się ze swojego zachowania wobec niej na Instagramie.

"Hotel Paradise 5": Kasper o swoim zachowaniu w programie względem Karoliny. "Przeszło mi moje zauroczenie w Karo"

Kasper przeżył szok, kiedy Karolina i Wiktoria wróciły do "Hotelu Paradise". Nic dziwnego, w końcu z nimi dwiema łączyło go coś więcej niż tylko przyjaźń. Uczestnik myślał, że uda mu się odciąć od przeszłości i zbudować relację z inną uczestniczką, jednak powrót byłych partnerek pokrzyżował mu plany. Kasper zaskoczył wszystkich kiedy podczas "Rajskiego rozdania" wybrał Dominikę, która dopiero co weszła do show. Jego decyzja wydała się być naturalna, ponieważ oboje przyjaźnili się jeszcze przed opuszczeniem "Hotelu Paradise".

Kolejne dni pokazały jednak, że przystojny brunet może mieć większe zamiary co do uczestniczki. Szczególnie widoczne było to podczas, gdy o jego względy starała się Karolina. Kasper był widocznie zmęczony zachowaniem byłej partnerki i dawał jej znaki, że nie chce wracać do relacji sprzed kilku tygodni. Zachowanie uczestnika wzbudziło wśród wielu podejrzenie, że jest graczem - nazwała go tak nawet sama prowadząca Klaudia El Dursi, gdy została zapytana o Kaspra przez naszą reporterkę. Uczestnik sam postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie względem Karoliny. Zobaczcie co napisał.

Hotel Paradise/Player.pl

Wiem, że dzisiejszy odcinek wzbudził w Was wszystkich wiele emocji, niestety mało pozytywnych...Moja relacja z Karoliną nie była udawana, nie grałem, nie bawiłem się nią i tym bardziej nie chciałem jej poniżać i Ona też się w żaden sposób nie poniżyła jak to większość z Was pisze. - wytłumaczył.

Kasper w swojej wypowiedzi podkreślił, że Karolina nie poniżyła się swoim zachowaniem. W dalszej części wypowiedzi przedstawił swoją stronę. Dokładnie opisał, co stało za nagłym odrzuceniem Karoliny.

Jej powrót nastąpił po kilkunastu dniach pełnych emocji i wyzwań w hotelu, którym musiałem stawić czoła SAM. Zdążyłem odpaść, wrócić i być w parze z 4 innymi dziewczynami przez co przeszło mi moje zauroczenie w Karo. Wiem, że powinienem jej powiedzieć to od razu po wejściu, ale to wcale nie było dla mnie takie łatwe - wyznał.

Kasper zaapelował do fanów o zaprzestanie pisania przykrych komentarzy w stronę Karoliny.

Mam nadzieję, że trochę przystopujecie z tymi komentarzami bo nikt nie zasługuje na takie traktowanie zwłaszcza, że nie zrobiła nic złego - wstawił się za byłą partnerką.

Instagram/kasper_hotelparadise5_official

Relacja Kaspra i Karoliny nabierała rozpędu tuż przed odpadnięciem Karoliny z "Hotelu Paradise". Do czasu jej wielkiego powrotu rzeczywiście minęło kilka tygodni, które uczestnik musiał maksymalnie wykorzystać by pozostać w programie. Karolina wyznała na swoim Instagramie, że w tamtym momencie zależało jej na Kasprze, ale bardzo się na nim zawiodła. Uczestnicy już raz udowodnili, że potrafią się przyjaźnić pomimo uczuć. Myślicie, że Kasper i Karolina mają jednak jeszcze szansę na relację w "Hotelu Paradise"?