"Hotel Paradise 5": Karolina i Wiktoria walczą o względy Kaspra, który ma dość: "To tak odpycha"

Sytuacja w "Hotelu Paradise" skomplikowała się szczególnie dla Kaspra, który w ostatnich dniach bardzo cenił sobie spokój. Nagłe pojawienie się Karoliny i Wiktorii, które zacięcie walczą o jego względy odmieniło jego sytuację w hotelu. Uczestnik jest wyraźnie zmęczony zainteresowaniem jego osoby, a to dopiero pierwszy dzień po powrocie jego byłych partnerek.

"Hotel Paradise 5": Wiktoria i Karolina zacięcie walczą o względy Kaspra

Wielki powrót Karoliny i Wiktorii do "Hotelu Paradise" wywołał wiele emocji wśród uczestników. Dziewczyny od samego początku zaznaczyły, że będą walczyć o ciemnowłosego przystojniaka. Kasper szybko zdał sobie sprawę z tego, że będzie musiał wybierać pomiędzy nimi dwiema i nie był tym faktem zachwycony. Szczególnie zraziło go zachowanie Karoliny, która natarczywie usiłowała dowiedzieć się, co czuje do niej jej były partner. Uczestniczka miała nadzieję, że po powrocie Kasper rzuci się jej w ramiona. Poprzez ciągłe wywieranie na nim presji osiągnęła odwrotny skutek.

Karolina wiedziała, że po powrocie do "Hotelu Paradise" będzie musiała przejąć inicjatywę. Przeszła więc do działania i zaczęła podrywać Kaspra. Ten nie był zachwycony jej zachowaniem, odpowiadał bardzo oschle i a nawet tak, że dziewczynie mogło zrobić się przykro. Co więcej, Kasper przyznał, że zamierza zostać w parze z Dominiką. Uczestniczka nie wierzyła w to i kontynuowała naciski w jego stronę. Kiedy chciał odpocząć od męczącej rozmowy z Karoliną na horyzoncie pojawiła się Wiktoria. Była partnerka Kaspra także zaczęła wypytywać go o to, którą z nich woli. Zmęczony rozmową Kasper nie chciał zdradzać swoich uczuć i nadal trwał przy tym, że zostanie z...Dominiką.

Obie partnerki wywarły na nim tak dużą presję, że Kasper nie wytrzymał i wyznał, że Karolina i Wiktoria bardzo go przytłaczają.

- Ciągłe maglowanie mnie ja czy ona. Jak już jest taki naskok na mnie to tak miesza w bani, tak odpycha w pewnym momencie, że ciężko jest wrócić do tego co miałeś w głowie przed tym - wyznał.

Jedynie czego pragnie Kasper to nowego startu i zbudowania relacji bez przeszłości w hotelu. Problem w tym, że żadna z jego byłych partnerek go nie słucha. Po wielu sygnałach i słowach, które świadczą o tym, że Kasper obecnie nie jest w stanie wybrać żadnej z nich, Karolina nie odpuściła i do samego końca przekonywała go, że będzie o niego walczyć.

- Ja ogólnie powiem Ci tak, że ja Ciebie nie odpuszczę, bo mi po prostu zależy na Tobie - wyznała.

Teraz Kasper będzie musiał stanąć na wysokości zadania i określić się, którą partnerkę wybiera. Wiktoria i Karolina otrzymały polecenie, by udać się na plażę. Tam czekała na nich Klaudia El Dursi, która przygotowała dla uczestników zadanie. Dziewczyny miały stanąć oddalone od siebie, a przed nimi stała drewniana skrzynka. Każdy mężczyzna z "Hotelu Paradise" mógł wręczyć im całe lub złamane serce. W ten sposób uczestnicy mieli określić, czy są otwarci na relację z Wiktorią i Karoliną. Wiadomo było, że uczestniczkom najbardziej zależało na jednym sercu...Kaspra. Czy od tej decyzji zależeć będzie nowy układ par w programie?

