"Hotel Paradise 5": Jay w poruszającym wyznaniu! "Tak, byłem i nadal mogę być w depresji" 

Widzowie mają powody, by podejrzewać, że Inga z "Hotelu Paradise 4" i Artur z 2. edycji show są parą. A wszystko przez jedno z jego ostatnich Instastories, na którym zapowiedział, że "idzie na kolację z dziewczyną". Na nagraniu było widać fragment ręki tajemniczej ukochanej, a fani są pewni, że rozpoznali w niej Ingę. Jednak to nie jedyna sugestia! Widzowie postanowili podpytać o to piękną mieszkankę hotelu. Ostatecznie głos w sprawie zabrał także Artur. Czy gwiazdy "Hotelu Paradise" postanowiły przestać się ukrywać? Zobaczcie, co mieli do powiedzenia spostrzegawczym widzom! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo zrobiła sobie botoks. 21-latka pochwaliła się efektami zabiegu "Hotel Paradise 4": Czy Inga i Artur z 2. edycji są parą? Inga Bartnikowska dołączyła do "Hotelu Paradise", automatycznie parując się z Łukaszem i posyłając Vanessę do singlówki. Okazuje się, że atrakcyjna blondynka zrobiła wrażenie nie tylko na uczestnikach ale również na widzach programu, którzy ogłosili ją " najpiękniejszą uczestniczką ze wszystkich edycji ". Inga jest w programie dopiero kilka dni, więc trudno spekulować na temat tego, czy udało jej się zamieszać w " Hotelu Paradise ", jednak fani są pewni, że nie znalazła miłości w programie i... związała się ze zwycięzcą 2. edycji! Czwarta edycji "Hotelu Paradise" budzi sporo kontrowersji. Zachowanie uczestników z chęcią oceniają również ulubieńcy widzów z poprzednich edycji. Na komentarze na temat 4. sezonu mogą liczyć m.in. fani Artura Sargsyana, zwycięzcy 2. sezonu. Jednak przed jednym z odcinków zapowiedział, że nie będzie go komentował, ponieważ idzie z dziewczyną na randkę. Artur nie pokazał twarzy tajemniczej ukochanej, ale na jej ręku było...