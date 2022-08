"Hotel Paradise 5": Jay wskazał najładniejszą dziewczynę w rajskim hotelu! Kto poza Elizą wpadł mu w oko?

Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a atmosfera w luksusowej willi na Zanzibarze jest coraz bardziej napięta. Ogromne emocje budzi nie tylko fakt, że tuż przed finałem do gry powróciło aż dwóch byłych uczestników, ale też to, że postanowili wyeliminować jednego z najmocniejszych graczy - Przemka. Taki obrót spraw ewidentnie pokrzyżował szyki pozostałym atrakcyjnym singlom walczącym o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. Kto zatem znajdzie się w finale? Takie pytanie zadają sobie tysiące widzów Telewizyjnej Siódemki. Sprawę skomentował Łukasz. Słowa telewizyjnego partnera Nany wprawiły internautów w osłupienie! Kto wygra 4. edycję "Hotelu Paradise"? Łukasz odpowiada Po tym jak z programem pożegnała się Inga , uczestnicy odetchnęli z ulgą, że w "Hotelu Paradise" pozostały same mocne pary. Niestety, ich euforia nie trwała zbyt długo, bo Przemek i Sara, Łukasz i Nana, Vanessa i Mateusz oraz Wiktoria i Miłosz, już nazajutrz dowiedzieli się o kolejnym, zaskakującym wyroku programu. Do rajskiego hotelu powrócili Michał i Łuki , którzy poważnie namieszali. Panowie pozbyli się z gry Przemka, uznawanego za jednego z najmocniejszych graczy 4. edycji "Hotelu Paradise". Ten zabieg otworzył im drzwi do walki o względy Sary, a przede wszystkim pojedynku o wielki finał sezonu. Teraz gra weszła na zupełnie inny poziom, a żaden z uczestników nie czuje się pewny swojej pozycji. Co więcej, ostatnie wulgarne zachowanie Łukiego na Pandorze i jego wymowne słowa sprawiły, że o swój pobyt w rajskim hotelu obawiają się nie tylko panowie, ale też programowe piękności. Czy Łuki spełni swoje obietnice i wprowadzi wśród par niemałe roszady? Kto dojdzie do wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise"? Te i jeszcze więcej pytań,...