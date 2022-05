"Hotel Paradise 5": Grzegorz ostro wyznaje. "Zawiodłem się na Laurze". Wbił szpilę Kasprowi

Uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise" w ciągu kilku miesięcy spędzonych w programie zdążyli znaleźć bardzo bliskie osoby, ale także wrogów! Relacje mieszkańców hotelu zmieniały się z czasem, jednak niektóre żale czy niechęci pozostały do dziś, mimo że minęło już 9 miesięcy od zakończenia nagrań do programu. Osobą, której najtrudniej było się odnaleźć pośród hotelowych osobowości była Wiktoria, do której wielu uczestników nawet nie ukrywało niechęci! Jedną z takich osób była Launo, o której Wiktoria wspomina po tak długim czasie. Czy dziewczyny kiedykolwiek doszły do porozumienia? "Hotel Paradise 4" Wiktoria o uczestnikach hotelu: "Mam żal do ludzi, ale nie będę im tego wytykać" Obecność Wiktorii w programie odbiła się szerokim echem. Widzowie z zaskoczeniem obserwowali pierwszą taką sytuację, gdy niemal cała grupa stała przeciwko jednej uczestniczce. Gdy Wiktoria weszła do programu, przywitały ją złowrogie spojrzenia w szczególności ze strony pań. Przykra Puszka Pandory była zaledwie początkiem wzajemnej niechęci. Gdy na Launo i resztę dziewczyn spadła fala krytyki za takie podejście do Wiktorii, Launo przyznała, że wyjaśniła sobie wszystko z Wiktorią po programie i mają normalny kontakt. Tym słowom już wtedy zaprzeczyła Wiktoria, jednak teraz zrobiła to po raz kolejny. Podczas "live" na którym tłumaczyła swoje relacje z innymi przyznała, że tuż po zakończeniu programu starała się utrzymywać "normalne" kontakty z innymi uczestnikami. Na imprezie, na której zebrali się mieszkańcy hotelu, by obejrzeć pierwszy odcinek, nie zabrakło także Wiktorii, jednak teraz uczestniczka wyjaśniła, że nie pojawiła się tam, bo jej stosunki z innymi były udane, a z kurtuazji. Co więcej, jak się okazuje, to...