"Hotel Paradise 5": Szokująca eliminacja! Eliza do Jaya: "Postawiłeś na zdradę!"

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" to już historia. Miniona odsłona show dostarczyła fanom wielu emocji, a teraz widzowie chętnie śledzą dalsze losy uczestników za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio internauci postanowili zapytać Karolinę Mordyl, dlaczego zabrakło jej na finale show. Jak się okazało, nie była to jej decyzja! A co z pozostałymi, których zabrakło? Zobaczcie, co wyjawiła! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Lincz na Indze! Oha, Darek i Vanessa nie mieli dla niej litości "Hotel Paradise": Dlaczego nie wszyscy uczestnicy pojawiają się na finale? "Hotel Paradise" to jeden z najbardziej lubianych programów typu reality show - produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród młodych widzów i może pochwalić się świetnymi wynikami oglądalności. Nic więc dziwnego, że już ruszyły przygotowania do kolejnej, już piątej edycji show , którą najprawdopodobniej zobaczymy wiosną 2022 roku. Zanim to jednak nastąpi, fani programu chętnie żyją tym, co wydarzyło się w minionej, czwartej edycji. Emocji było wiele, a najwięcej zdecydowanie dostarczył nam finał programu! Na ścieżce lojalności stanęli Michał i Sara - jak wiadomo, dziewczyna zdecydowała się rzucić kulą i tym samym pozbawiła swojego programowego partnera nagrody pieniężnej! Sara wzbogaciła się o 90 tysięcy złotych i swoją decyzją o rzucie kulą nieźle zaskoczyła wielu fanów "Hotelu Paradise"! Zobacz także: "Hotel Paradise": Jak Pan Lektor, stał się Panem Lektorem? "Ja żyję z tymi tekstami" Jak wiadomo, to byli mieszkańcy "Hotelu Paradise" decydują o tym, która z finałowych par wygrywa program i staje na ścieżce lojalności. Jednak w finale czwartej edycji zabrakło kilku barwnych uczestników show, jak na przykład Giovanniego,...