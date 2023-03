"Hotel Paradise 5": Eliza pokazała, jak wyglądała przed powiększaniem ust

Klaudia El Dursi opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wpis, w którym skomentowała odpadnięcie Elizy i Jay'a tuż przed finałem piątej edycji "Hotelu Paradise". Niestety, w ostatnim odcinku randkowego show to właśnie oni - decyzją Laury i Grześka - musieli pożegnać się z programem i nie będą mogli walczyć o zwycięstwo. Jak komentuje to piękna prowadząca "Hotelu Paradise"? Klaudia El Dursi o odpadnięciu Elizy i Jay'a z "Hotelu Paradise" Takiego zwrotu akcji dwa dni przed finałem "Hotelu Paradise" nie spodziewał się chyba nikt! Od wielu tygodni wydawało się, że Eliza i Jay z pewnością zawalczą o zwycięstwo w ostatnim odcinku piątej edycji randkowego show. Eliza i Jay byli dla wielu fanów, ale również dla pozostałych uczestników, faworytami, którzy zasługują na udział w finale. Niestety, wczoraj widzowie dowiedzieli się, że Eliza i Jay odpadli z "Hotelu Paradise"! Jak komentuje to Klaudia El Dursi ? Prowadząca wielki hit TVN7 opublikowała w sieci wpis dotyczący wydarzeń z ostatniego odcinka. - Nikogo nie zaskoczę pisząc, że byli to niewątpliwie faworyci tej edycji Niestety decyzją Laury i Grzesia, nadszedł ten moment, że ich historia z @hotelparadise.tvn7 dobiegła końca 💔- napisała na instagramie. Klaudia EL Dursi zabrała również głos podczas relacji na InstaStories. - Laura i Grzegorz przed chwilą ogłosili swoją decyzję. Z jednej strony jestem w szoku, ale z drugiej strony trochę im się nie dziwię, trochę to rozumiem dlatego, że Eliza i Jay byli od jakiegoś momentu samozwańczymi zwycięzcami- to czuć było bardzo. Oni finału byli pewni, wygranej również niemalże byli pewni i wydaje mi się, że to trochę rozjuszyło naszych mieszkańców- powiedziała Klaudia El Dursi prosto z planu "Hotelu Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise...