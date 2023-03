"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi nie może dogadać się z synem. "Nasza kość niezgody"

Klaudia El Dursi może się pochwalić dużym wyczuciem stylu. Teraz pochłonęło ją urządzanie swojego gniazdka. Za sprawa Instagrama piękna prowadząca "Hotel Paradise" pokazała swoim obserwującym, jak urządziła pokój syna - Jasia. Jakiego stylu można się spodziewać po gwieździe TVN? Klaudia El Dursi chwali się pokojem dla syna Prowadząca "Hotel Paradise" to prawdziwa estetka - udowadnia to z każdą kolejną stylizacją, którą prezentuje na swoim Instagramie, na wizji oraz w czasie publicznych wydarzeń. Nie da się także ukryć, że willa Klaudii El Dursi , zlokalizowana pod Bydgoszczą jest tak samo rajska, jak ta w Panamie! Prezenterka przywiązuje wagę do najmniejszych szczegółów, a efektami końcowymi chwali się za pośrednictwem Instagrama. Nie inaczej było tym razem. Prowadząca show pokazała pokój, który urządziła dla swojego syna, a na swoim InstaStory napisała: - Jasiu ma już miejsce do nauki, to w sumie mogę go już przeprowadzać. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Karolina jest w związku z Miłoszem z poprzedniej edycji? Jest komentarz! Celebrytka pokazała kilka ujęć z nowego pokoju Jasia. Co prawda chłopiec ma dopiero 8 lat, jednak jego pokój wygląda bardzo dojrzale i ponadczasowo. A jak wygląda reszta jej domu? Klaudia El Dursi i jej dom w stonowanych kolorach Klaudia El Dursi w swoich wnętrzach postawiła na naturalne i neutralne odcienie ziemi - szarości, beże, biele oraz brązy. Głównym elementem, który rzuca się w oczy jest roślinne zdobienie na ścianie - to zlokalizowane jest tuż nad biurkiem Jasia. Meble utrzymane są w minimalistycznym i nowoczesnym stylu - tworzą spójną całość ze stonowanym wnętrzem. Syn modelki nie będzie mógł narzekać także na widok - duże okna sprawiają, że do pokoju wpada dużo naturalnego światła. Póki co pokój jest bardzo...