Klaudia El Dursi wyruszyła na nagrania do "Hotelu Paradise". Zdradziła, co było dość trudnym zadaniem w kwestii przygotowań do nowej odsłony programu.

Fani "Hotelu Paradise" mogą spać spokojnie - za kilka miesięcy ich ulubiony format powróci na antenę! Prowadząca show Klaudia El Dursi właśnie wyruszyła na nagrania dwóch nowych edycji programu. Przy okazji pokazała zakulisowy smaczek z przygotowań do wyjazdu. Jak przyznaje sama modelka, "nie było łatwo". O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi wyruszyła na nagrania nowych edycji programu

Choć w wiosennej ramówce TVN7 zamiast "Hotelu Paradise" zobaczymy nowe show, "True Love", to jednak fani za jakiś czas będą mogli śledzić kolejne dwie edycje dobrze znanego im programu. Klaudia El Dursi już jest w drodze do Kolumbii - to właśnie w tym gorącym, egzotycznym miejscu, powstanie siódma i ósma odsłona "Hotelu Paradise". I właśnie na Instagramie prowadzącej pojawiła się relacja, na której Klaudia El Dursi odsłoniła kulisy swoich przygotowań do nagrań do programu. Jak się okazało, na dwumiesięczny wyjazd musiała spakować aż 10 walizek, co nie było łatwym zadaniem.

- This is it! Przez ostatnie dwa tygodnie byłam totalnie nieuchwytna, a to dlatego, że musiałam zapakować te 10 walizek. Nie było łatwo, ale się udało. Jestem zwarta i gotowa na dwumiesięczną przygodę. See u soon - napisała Klaudia El Dursi.

InstagramInstagram/Klaudia El Dursi

Zobacz także: "True Love": Edyta Zając boi się porównań do Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise"? "Miałam dwie możliwości"

Doskonale rozumiemy Klaudię El Dursi - zapakowanie tylu rzeczy na tak długi wyjazd z pewnością wymagało sporo pracy. Niemniej jednak prowadząca "Hotel Paradise" tym razem wyjeżdża na krótszy okres nagrań do show, niż do tej pory. Wcześniej Klaudia El Dursi spędzała na planie cztery miesiące - teraz tylko dwa. Czyżby produkcja show szykowała dla fanów jakieś niespodzianki? Czas pokaże.

Instagram/Klaudia El Dursi

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Natalia uderza w Grzegorza po rozstaniu: "Nie chcę robić tu burzy"

Kto już się nie może doczekać nowych edycji "Hotelu Paradise"? A może z niecierpliwością czekacie na nowe show, "True Love", którego emisja startuje już w poniedziałek, 27 lutego? Jedno jest pewne - będzie się działo, a fani randkowych programów nie będą mogli narzekać na nudę!

Pawel Wodzynski/East News