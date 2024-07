Choć w "Hotelu Paradise" Eliza uchodziła za niezwykle pewną siebie i swojej aparycji dziewczynę, niedawno okazało się, że ciemnowłosa piękność od lat zmaga się z pewnym kompleksem. Ukochana Jay'a jest już po operacji, o której od zawsze marzyła i mówi wprost:

Była uczestniczka miłosnego show Telewizyjnej Siódemki nie tylko zrelacjonowała przebieg korekty uszu, jakiej się poddała, ale też pokazała efekty zabiegu.

W życiu Elizy i Jay'a z 5. edycji "Hotelu Paradise" w ostatnim czasie naprawdę wiele się dzieje. Para niedawno kupiła dom i już planuje kompleksowy remont posiadłości. To jeszcze nie wszystko! Wielkie wizualne zmiany przejdzie nie tylko sam budynek i jego wnętrze, ale też... właścicielka. Niedawno Eliza z "Hotelu Paradise" poddała się operacji plastycznej uszu, które sama przyznaje, od zawsze były jej największym kompleksem.

- One nie są w sumie jakoś widoczne, bo zawsze chodzę w rozpuszczonych włosach, ale mi przeszkadzają, bo są odstające i są duże, a ja bardzo bym chciała często chodzić w związanych włosach, więc jeśli mam okazję, to pozbywam się tego kompleksu - wyznała Eliza z "Hotelu Paradise" na swoim kanale na YouTube.

Na najnowszym nagraniu na youtube'owym koncie Elizy i Jay'a z 5. edycji "Hotelu Paradise" możemy zobaczyć nie tylko przygotowania dziewczyny do zabiegu, ale też rozterki Jay'a, który niezwykle przeżył decyzję swojej ukochanej o ingerencji w jej wygląd.

- Czuję się mega źle, nie chciałem tego pokazywać Elizie, żeby nie robić jej przykrości, ale to jest mega trudne dla mnie - mówił Jay z "Hotelu Paradise", relacjonując zabieg Elizy. - To był jej duży kompleks i ona to bardzo chciała, więc stoję za nią, ale to jest dla mnie bardzo trudne [...]. Czuję się mega winny, że nie dałem jej dać takiej miłości, żeby ona się kochała taką, jaka jest - dodał.