"Hotel Paradise 5": Dwie zagrożone pary, z których jedna opuści show. Kogo nie zobaczymy w finale?

Po emisji najnowszego odcinka "Hotelu Paradise" w sieci zawrzało. Sympatycy show do tej pory nie mogą podarować Kasprowi jego decyzji i nie dowierzają, że przystojniak porzucił Wiktorię, na rzecz Karoliny, którą jeszcze niedawno chciał wyrzucić z programu. A co o całej sytuacji sądzi odtrącona przez atrakcyjnego bruneta Wiki? Jest komentarz! "Hotel Paradise 5": Wiktoria szczerze o Kasprze i Karolinie. "Byłam zaskoczona" W rajskim hotelu robi się naprawdę gorąco, a najnowsza "Rajska Wyrocznia" obnażyła gorzką prawdę o niektórych uczestnikach. Michał dowiedział się, że Kuba spiskuje za jego plecami, jednak to niejedyne rozczarowanie tego wieczoru. Mateusz po zablokowaniu pary Karoliny i Michała liczył, że utrzyma się w dalszej grze, jednak ku zaskoczeniu wszystkich również Kasper podszedł do pięknej blondynki, a Mateusz musiał pożegnać się z "Hotelem Paradise" . Taki obrót spraw wprawił pozostałych uczestników w osłupienie, a porzucona przez Kaspra Wiktoria nie kryła swojego rozgoryczenia. Jak z perspektywy czasu ocenia zachowanie byłego partnera? - Czy nie uważasz, że gdy zaczęłaś przepraszać Kaspra, to on chciał zmanipulować sytuację, abyś wyszła na winną wszystkiemu? - dopytuje Wiktorię jeden z fanów. Internauta nawiązał go głośnej kłótni Wiktorii i Kaspra z "Hotelu Paradise" , w której chłopak zarzucił jej bezpodstawną zazdrość o Karolinę, po czym to właśnie ją wybrał na najbliższym "Rajskim Rozdaniu". - Hmm nie wiem, ale zauważyłam od pewne rzeczy już od dłuższego czasu, one narastały i w końcu o nich wspomniałam, więc to nie było tak, że się ciągle do czegoś przyczepiałam, albo potrzebowałam nie wiadomo jakiej bliskości. Po prostu oczekiwałam wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, a wyszłam na jakąś...