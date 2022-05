Za nami ostatnie "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise"! Od tej pory odpadać będą już tylko pary. W jakim składzie uczestnicy weszli do finałowego tygodnia? Zwycięzców poznamy już 6. grudnia, tymczasem zobaczcie, kto zmierzy się ze sobą w ostatecznym starciu! Tuż przed ostatnim rajskim wróciła do gry kolejna para. Czy Łukiem dotychczasowemu singlowi udało się odmienić swój los? "Hotel Paradise": Kto przeszedł do finałowego tygodnia? Za nami trzy ekscytujące miesiące. W tej edycji show przed ekranami przewinęło się ponad 20 uczestników. Niektórzy zapisali się w pamięci widzów na długo, chociaż nie udało im się dotrwać do ostatniego tygodnia, a inni, jak w przypadku Wiktorii i Miłosza, otrzymali od produkcji sporo szans na powroty. Dużym zaskoczeniem był również powrót Ingi i Janka , którzy pojawili się na terenie "Hotelu Paradise" tuż przed ostatnią "rajską wyrocznią". Tym samym tuż przed ostatnimi eliminacjami w programie było aż pięć par oraz jeden singiel. Łuki wrócił do programu w bojowym nastawieniu, a swoim zachowaniem zraził do siebie nie tylko kolegów ale również widzów, którzy nie szczędzili mu krytycznych komentarzy. Jednak podczas ostatniej konkurencji siłowej postanowił pomóc Łukaszowi, a jak okazało się, że ten wygrał immunitet, postanowił zagrać z nim w otwarte karty i przypominając swoją pomoc, zapytał czy może liczyć na przekazanie immunitetu. Czy to był jego złoty ruch? Zobaczcie, co wydarzyło się podczas ostatniego "rajskiego rozdania" w 4. edycji "Hotelu Paradise"! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Sara jest z Przemkiem po programie? Padło pytanie, odpowiedziała! Łukasz podczas "rajskiego rozdania" podszedł do Nany. Nie wspomniał jednak...