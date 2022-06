Marika, która była uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Hotelu Paradise 5", rozpoczęła nowy etap w swoim życiu i to nie przy boku byle kogo! Choć przed kamerami nie udało jej się stworzyć romantycznej relacji z żadnym z przystojniaków, wygląda na to, że po programie wiele się zmieniło. Jak się okazuje, dziewczyna dołączyła do grona gwiazd "Hotelu Paradise", które po powrocie ze słonecznej Panamy odnalazły miłość. Kim jest jej partner?

Marika z "Hotelu Paradise 5" jest w związku! "Nie zapeszam, może to ten?"

Piąta edycja, emocjonującego "Hotelu Paradise" dobiegła końca, a fani show zamienili telewizyjne odbiorniki na ekrany swoich telefonów — wszystko po to, by śledzić dalsze losy ulubionych uczestników, a u tych naprawdę się dzieje! Jay już wyznał miłość Elizie i z nią zamieszkał, Oliwia i Kuba potwierdzili swój związek, a Kasper odnalazł szczęście u boku Laury! Teraz wielką nowiną z internautami postanowiła podzielić się Marika, która przez cały program czekała na powrót Grzegorza. Czy to on jest tym szczęśliwcem?

Hotel Paradise/ Player.pl

Otóż nie! Jak się okazuje, choć relacja Mariki i Grzegorza przetrwała po programie, uczestnicy mają kontakt czysto przyjacielski. W wywiadzie dla serwisu cozatydzien.tvn.pl dziewczyna zdradziła, że kontrowersyjny uczestnik poznał nawet jej rodziców.

Moi rodzice kochają Grzesia, zdążyli go poznać prywatnie. Od tego czasu, kiedy był u mnie pierwszy raz moi rodzice powiedzieli, że nasze drzwi są dla niego zawsze otwarte, ja również u niego byłam, (...) ale u mnie teraz jest ktoś inny - wyznała.

Kto jest chłopakiem Mariki z "Hotelu Paradise 5"? Jak się okazuje, strzała amora zaskoczyła ją samą! Choć to żaden z uczestników tej edycji show, Marika zdradziła, że jej partner jest osobą medialną!

Jestem w szczęśliwej relacji, coś tam się zaczęło dziać. Nie zapeszam, może to ten? To nikt z "Hotelu Paradise", ale co jest śmieszniejsze, zawsze mówiłam, że jeśli chciałabym mieć partnera, to na pewno nie medialnego, bo wiem, ile to po prostu czasu i życia zabiera tak naprawdę, a tu jednak jest to osoba, która w tym świecie żyje. Na razie jest to Pan Sekret - skomentowała tajemniczo uczestniczka "Hotelu Paradise".

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Marika, która w kontrowersyjnym show nie była w stanie otworzyć się na miłość teraz jest w szczęśliwym związku. Gratulujemy!

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Jak długo uda jej się utrzymać osobowość swojego partnera w tajemnicy? Musimy przyznać, że nie możemy doczekać się, kiedy zdradzi kim jest "Pan Sekret"!