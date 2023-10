W poniedziałek 30 sierpnia na TVN7 zobaczymy kolejną, czwartą już, edycję "Hotelu Paradise"! Choć o uczestnikach ostatniego sezonu wciąż jest głośno, pora dać szansę nowej grupie singli, którzy zawalczą o miłość, sławę i 100 tysięcy złotych. Nie mamy wątpliwości, że Klaudia będzie jedną z tych dziewczyn, które nie pozwolą się nudzić ani widzom, ani całej ekipie kontrowersyjnego show! Poznajcie nową uczestniczkę.

Reklama

Klaudia Kardel w "Hotelu Paradise 4"

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" jeszcze się nie zaczęła, a fani show już nie mają litości. Czy nowi uczestnicy będą w stanie zapewnić nam równie mocne emocje, co ekipa z trzeciego sezonu kontrowersyjnego show? Cóż, wygląda nawet na to, że mogą je przebić! Do Natalii i Miłosza, Darka, egzotycznej Nany, Marii i Łukasza, a także Kuby, który zasłynął jako chłopak Julii Wieniawy, dołącza piękna Klaudia. Kim jest nowa uczestniczka?

Nowa uczestniczka "Hotelu Paradise 4" to Klaudia Kardel - piękna 21-brunetka, do tego pół Szwedka pół Polka, która zawodowo zajmuje się piercingiem, ale kocha też tatuaże, których nie brakuje na jej ciele. Co więcej Klaudia to prawdziwa twardzielka! Jakiego mężczyzny szuka?

Silnego, pewnego siebie i pełnego szacunku. Jednak jej książę z bajki powinien być również rodzinny, nie będąc przy tym synalkiem mamusi. Co powiecie na takie wymagania? Cóż, Klaudia nie wyklucza, że w "Hotelu Paradise" może dać się ponieść uczuciom, a kiedy w jej życiu pojawia się miłość, pokazuje zupełnie inny charakter. Musimy przyznać, że bardzo jesteśmy go ciekawi!

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise": Zapłakana Sonia Szklanowska porusza temat piosenki. Ma żal do Bibi?

Sądzicie, że któryś z mężczyzn okaże się na tyle odważny, by stopić serce Klaudii i poznać jej ciepłą, potulną stronę? Cóż, przed panami nie lada wyzwanie i nie możemy doczekać się, aż pojawi się pierwszy śmiałek. Sądzicie, że Darek może być w typie pięknej uczestniczki czwartej edycji "Hotelu Paradise"?

Zobacz także

Mat. prasowe

Reklama

Nowy sezon kontrowersyjnego show okazał się również niezwykłą możliwością dla uczestników poprzedniej edycji, bo jak się okazuje, Bibi zaśpiewała piosenkę do czołówki "Hotelu Paradise 4"! Ulubienica widzów, która niedawno rozstała się z Simonem, coraz bardziej stawia na rozwijanie swoich pasji. Sądzicie, że nowi bohaterowie show również zaskoczą nas swoimi talentami?