Kto wystąpi w "Hotelu Paradise 4"? Już w poniedziałek wieczorem fani kontrowersyjnego show poznają nową grupę singli, która będzie walczyła o główną nagrodę wysokości 100 tysięcy, a także prawdziwą miłość. Pieniądze, sława, czy uczucie? Co zwycięży tym razem? Nie mamy wątpliwości, że ten uczestnik wprowadzi do czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie małe zamieszanie, a u uczestniczek wywoła mocniejsze bicie serca! Co więcej, dawniej prasa rozpisywała się o nim, jako o nowym chłopaku Julii Wieniawy. Poznajcie Kubę.

Reklama

Jakub Bzdawka w "Hotel Paradise 4"

Fani "Hotelu Paradise" powoli zaczynają poznawać uczestników czwartej edycji kontrowersyjnego show. Wiemy już, że w walce o miłość, sławę i pieniądze weźmie udział Natalia, Darek oraz Maria i Łukasz, a teraz okazuje się, że do grupy singli dołączy Kuba - dokładnie Jakub Bzdawka, którego niektórzy już doskonale mogą kojarzyć!

Jakub Bzdawka ma 30 lat, był przedstawicielem handlowym, sędzią piłkarskim, a następnie zaczął wiązać swoją karierę z aktorstwem i modelingiem. Przystojniak może pochwalić się wysportowaną sylwetką, którą zawdzięcza miedzy innymi piłce nożnej, którą trenował przez kilka lat. Mężczyzna pochodzi z miejscowości o urokliwej nazwie - Świecie. Skąd tyle o nim wiemy? Jakub Bzdawka już stawiał pierwsze kroki w show biznesie startując w konkursie Mistera Polski 2019!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Zapłakana Sonia Szklanowska porusza temat piosenki. Ma żal do Bibi?

Jakub Bzdawdka, którego zobaczymy w "Hotelu Paradise 4", może pochwalić się licznymi tytułami. Przystojniak jest finalistą Mistera Polski 2019, Misterem Elegancji, Misterem Najładniejszych Włosów, a także Osobowością Roku województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii kultura! Robi wrażenie, prawda? Co więcej, w 2019 roku media rozpisywały się o nim, jako o nowym chłopaku Julii Wieniawy!

Oczywiście informacje o związku Mistera i aktorki okazały się zwykłymi plotkami, które sam postanowił zdementować.

Kilka portali dużo o tym pisało. Nie byłem tego nawet świadomy, dowiedziałem się dopiero po telefonach od przyjaciół i gdy zajrzałem do sieci doznałem szoku. Szybko zadzwoniłem do menadżera Julii i wszystko zdementowałem. Nie chcę w ten sposób promować się na czyjejś popularności. Prawda jest taka, że podczas jednego z eventów, w których brałem udział, zrobiłem sobie na ściance fotkę z aktorką, a całą resztę prasa dodała od siebie - mówił w rozmowie z portalem Extraswiecie.pl.

Reklama

Jak widać Kuba w swoim życiu nie może narzekać na nudę! Sądzicie, że odnajdzie miłość w "Hotelu Paradise"?