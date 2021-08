"Hotel Paradise 4": Znamy kolejnego uczestnika show TVN 7. "Podobny do Simona"

Podczas ostatniego rajskiego rozdania w " Hotel Paradise " program opuścił Łukasz, nowy uczestnik. Do końca próbował przekonać do siebie Violę, Anię i Martę, ale niestety mu się to nie udało i musiał pożegnać się z reality-show. Widzowie programu są zaskoczeni, że stałe i najmocniejsze pary są promowane, a nowi uczestnicy nie mają szansy zawalczyć o wygraną. Według niektórych Internautów to Adam rozdaje karty w programie i wpływa na decyzję pozostałych uczestników. Komentarze po ostatnim odcinku naprawdę ostro oceniają Maćka i Adama. O co chodzi? Widzowie "Hotel Paradise" o odpadnięciu Łukasza W ostatnim odcinku najwięcej kontrowersji wywołało odejście nowego uczestnika z "Hotel Paradise" . Przez to, że Maciek otrzymał immunitet czuł się pewnie, a Adam robił wszystko, aby pozbyć się Łukasza z programu i ostatecznie to się udało. Tu nie było zaskoczenia, ale właśnie to razi fanów programu, że staje się przewidywalny i promuje najsilniejsze pary: o była nierówna gra. Maciek dostał immunitet, bez sensu. Wszyscy cisli presję na dziewczynę.... Ustawka straszna.. Masakra. Postąpił honorowo . Ale on nie miał szansy tam rozbić tej kliki. Oprócz Martyny i Blondino to był jedyny normalny fajny uczestnik. Po co brać nowych uczestników jak robicie wszystko by starzy zostali. Odszedł z klasą choć na trochę nierównej pozycji. Szkoda Mógł podejść do Ani Najwięcej krytycznych komentarzy pojawia się pod adresem Adama, który według niektórych Internautów wpływa na decyzję innych uczestników "Hotel Paradise". Pojawiają się nawet żartobliwe sugestię, że program powinna wygrać para: Maciek i Adam! Szkoda , super chłopak , szkoda ze Adam jest na razie nie do wygryzienia , nie lubię kolesia,...