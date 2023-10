Bibi i Simon z 3. edycji "Hotelu Paradise", zakończyli swój związek pod koniec czerwca. Oświadczenie Simona dotyczące rozstania, które pojawiło się na Instagramie, zaskoczyło nie tylko fanów, ale także samą Bibi! Dziewczyna nie spodziewała się, że ta informacja wyjdzie na jaw tak szybko.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Bibi z "Hotelu Paradise", która wyjawiła nam, że Simon opublikował post o rozstaniu, bez konsultacji z nią. Ona sama dowiedziała się o wszystkim dopiero po godzinie.

- To było dla mnie wielkie zaskoczenie, a jeszcze byłam na siłowni, nie było zasięgu i wchodzę, a tu już chyba ten post widniał z godzinę, więc możesz się domyślić, jaka spadła na mnie fala hejtu - powiedziała reporterce Party.pl, Bibi.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" nie spodziewała się, że ta informacja tak szybko zostanie upubliczniona przez Simona.

[...] nie wiedziałam, że już to wyjdzie na światło dzienne. Ja jestem taką osobą spokojną, ja wolę czasem przemyśleć moje kroki i robić to po prostu wszystko na chłodno z otwartą głową, a tutaj już to wyszło tak na szybko, gdzie ja dodałam już relacje, że ja gdzieś jestem, coś robię, opowiadam - dodaje nam Bibi.