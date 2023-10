Za nami finał czwartej edycji "Hotelu Paradise". Uczestnicy dostarczyli nam wielu emocji. Na ścieżce lojalności na przeciwko siebie stanęli Michał oraz Sara. Kobieta zdecydowała się rzucić kulą przy kwocie 90 tysięcy. Jej zachowanie zaskoczyło widzów przed telewizorami, a także Michała, który nie spodziewał się takiej decyzji. Nasza reporterka postanowiła zadać mu kilka pytań. Sprawdźcie, co powiedział m.in. o Wiktorii!

Michał dotarł do finału razem z Sarą. Dzięki decyzji pozostałych uczestników, to oni stanęli na ścieżce lojalności. Mężczyzna był bardzo zaskoczony jej postawą, ponieważ obiecywała, że nie rzuci złotą kulą.

Nasza reporterka Monika Maszkiewicz, postanowiła zapytać Michała również o inną uczestniczkę. Wiktoria była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Hotelu Paradise", na swoim Instagramie oskarżała produkcję, że doprowadzili ją do załamania nerwowego. Jednak nie przeszkadzało jej to w kolejnych powrotach na rajską wyspę.

W programie Michał i Wiktoria bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Reporterka Party.pl zapytała zwycięzcę show, jakie relacje łączą go z uczestniczką.

Z Wiktorią mamy dobry kontakt, z tego co wiem to u niej wszystko dobrze. Ja ją odebrałem bardzo dobrze. To była osoba, z którą spędziłem dużo czasu w programie, dużo rozmawialiśmy, wiele razem fajek spaliliśmy, wypiliśmy drinków. Dobrze nam się razem rozmawiało - powiedział nam Michał.